El Banc Sabadell ven la filial TSB al Santander per 3.300 milions d'euros

El Banc Sabadell ha tancat la venda de la seva filial britànica TSB al Banc Santander per un import final de 2.860 milions de lliures, uns 3.300 milions d'euros, segons ha confirmat aquest divendres en un comunicat publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Arran de l'operació, l'entitat pagarà un dividend extraordinari als accionistes de 50 cèntims per acció, tal com es va aprovar a la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell en plena opa del BBVA.
Inicialment, la transacció es va fixar en uns 3.050 milions d'euros, xifra a la qual s'ha afegit el valor net comptable tangible (TNAV) generat pel banc britànic fins al tancament de l'operació, d'uns 242 milions d'euros. Ara, l'operació ha tirat endavant després de rebre totes les autoritzacions pertinents de supervisors i reguladors.
Amb aquesta operació, el Banc Sabadell ha obtingut una plusvàlua de 300 milions d’euros i ha generat més de 400 punts bàsics de capital amb l’operació. Entre el dividend extraordinari, la resta que repartirà el banc i els que té previstos en recompra i amortització d'accions, la remuneració total a l'accionista sumarà uns 6.450 milions d'euros entre 2025 i 2027.
El conseller delegat, César González-Bueno, ha destacat que l'operació és "atractiva per a totes les parts" i s'ha conclòs en un moment "oportú" que permet al banc enfocar la seva estratègia a Espanya, el seu "mercat natural". Al seu torn, el fins ara conseller delegat de TSB i pròxim CEO del Banc Sabadell, Marc Armengol, ha destacat que l'operació també és "molt rellevant per al sector financer britànic". "TSB avui és una història d'èxit al Regne Unit", ha remarcat.
La història de TSB i el Sabadell
El Banc Sabadell va adquirir TSB el 2015 per un valor en llibres de 1.700 milions i, en l'última dècada, el banc català ha rebut més de 600 milions d’euros en dividends de la seva filial. A més, en la transacció, també s’han traspassat a Santander UK altres instruments de capital i valors no vençuts, emesos per TSB i subscrits per Banc Sabadell, per un import de 1.217 milions de lliures.
Banc Sabadell s’ha compromès a no competir al mercat britànic durant els 24 mesos següents al tancament de l’operació amb el Banc Santander, tot i que mantindrà la sucursal que té al Regne Unit per donar suport a les empreses en els seus negocis a l’exterior, i també podrà continuar operant en aquest mercat a través de la divisió de banca corporativa (CIB).