Els experts europeus atribueixen la gran apagada a una «cascada de sobrevoltatge»

L'apagada elèctrica que va afectar tota la península Ibèrica el 28 d'abril passat va ser provocada per una "cascada de sobrevoltatge" que es va iniciar al sud de l'Estat i que, ràpidament, es va expandir a la resta del territori espanyol i portuguès. Així ho indica l'informe preliminar del grup d'experts de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d'Electricitat (ENTSO-E), que lideren la investigació sobre la crisi elèctrica, publicat aquest divendres. L'anàlisi es limita a exposar els fets, però no entra a repartir responsabilitats i minimitza l'impacte de les energies renovables, contràriament a les conclusions en un primer moment.
La previsió és que el grup d'investigadors publiqui l'informe definitiu el 2026, quan s'espera que es pugui assenyalar algun culpable. "El problema no és que hi hagi renovables, el que necessitem és disposar de generació d'energia que tingui control del voltatge", ha indicat el president d'ENTSO-E, Damian Cortinas, en la presentació de l'informe aquest divendres davant la premsa.
L'anàlisi del grup d'investigació, format per 45 experts d'operadors de sistemes de transmissió, conclou que es tracta de l'incident elèctric "més greu d'Europa en els últims 20 anys". La causa, segons les dades presentades, va ser un desajust entre l'oferta i la demanda del sistema, així com desequilibris entre la tensió i la freqüència del voltatge que van provocar una desconnexió "en cadena" de les plantes de generació d'energia del sud-oest d'Espanya.
L'informe indica que es va produir una sèrie de "sobretensions" inèdita que mai s'havia registrat a Europa i que la rapidesa amb què es va expandir va impossibilitar que els plans de prevenció i recuperació dels sistemes elèctrics frenessin l'apagada. "El factor central del col·lapse va ser la capacitat del sistema de controlar la magnitud del voltatge, que s'ha de resoldre de manera local", ha apuntat el president del grup. Tanmateix, l'estudi diu que les condicions del sistema elèctric d'Espanya i Portugal el dia de l'incident eren d'un "típic dia de primavera", amb un alt subministrament d'energia fotovoltaica i eòlica la generació de la qual es va concentrar al sud-oest del territori espanyol.
Els experts eviten assenyalar responsables
Els experts han presentat aquest divendres el seu informe preliminar, que recull dades i es limita a exposar els fets que van portar a l'apagada elèctrica de l'abril i com els sistemes d'Espanya i Portugal es van anar recuperant posteriorment. És una explicació "tècnica i objectiva", tal com ha subratllat Cortinas. En aquest sentit, el president del grup ha destacat que l'informe i la investigació dels experts europeus no busca "assenyalar culpables" ni repartir responsabilitats atès que, això, segons ha dit, és feina de les autoritats de cada país. "Aquests són els fets, però no estem assignant cap responsabilitat o culpa. No és la nostra feina", ha repetit el president del grup.
Falta informació
D'altra banda, el president del grup ha reiterat que es tracta d'un incident inusual que "mai havia tingut lloc a Europa" i ha defensat que és per això que els investigadors "necessiten temps" per analitzar el succés. "És una novetat. Aquest efecte cascada de sobretensió que provoca una apagada és quelcom que mai s'havia vist a Europa", ha insistit. Tanmateix, Cortinas ha lamentat les "dificultats" a l'hora d'investigar la crisi elèctrica -que el grup ja va denunciar fa uns mesos-, no només per la seva "naturalesa inèdita", sinó també per les traves en l'accés a la informació de les parts implicades.