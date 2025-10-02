Sí, les renovables garanteixen un preu de l'electricitat més barat

Sí, les renovables garanteixen que el preu de l'electricitat al mercat majorista sigui molt més barat. Ho conclou un informe del think tank Ember que destaca com l'estat espanyol ha aconseguit reduir un 75% la influència del gas en el preu i això li permet tenir una energia elèctrica un terç més barata que la mitjana europea. Això sí, els experts adverteixen que sense una millora a les xarxes i en la capacitat d'emmagatzematge, es pot tornar a la situació anterior per temor a noves apagades.
El gas fa pujar el preu de l'electricitat
En els mercats elèctrics europeus, el combustible més car en funcionament -normalment el gas, ja que el carbó ja és anecdòtic a la península Ibèrica- és el que fixa el preu majorista de l'electricitat. A mesura que augmenta la participació de les renovables, els combustibles passen a determinar el preu amb menys freqüència.
L'any 2019 a l'estat espanyol els combustibles fòssils manaven en el 75% de les hores mentre que en el primer semestre d'enguany ja només va ser un 19. A la resta de grans consumidors europeus de gas, la xifra també ha baixat, però de manera més lleugera. De fet, Itàlia a banda -continua influint en el 64% de les hores-, al Regne Unit, Països Baixos i Alemanya se situen entre el 30 i el 40.
Aquesta gran diferència és gràcies al gran desplegament de l'energia eòlica i solar -van aportar el 46% de la demanda elèctrica el primer semestre d'enguany-, fet que explica que el preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista espanyol (62 euros per MWh) sigui un 32% inferior a la mitjana europea. La xifra és lleugerament per sobre de la del 2019, però contrasta amb els creixements de països com el Regne Unit (de 53 a 127) o Alemanya (de 39 a 90).
Ara bé, per què ha crescut a l'estat espanyol malgrat la irrupció massiva de renovables? Chris Rosslowe, analista sènior d'energia d'Ember, explica a Nació que és per la influència del preu el gas, que encara ara és el doble que abans de la crisi causada per la invasió russa a Ucraïna del 2002. “Espanya ha trencat el vincle nefast entre els preus de l'electricitat i la volatilitat dels combustibles fòssils, un fet que els seus veïns europeus anhelen aconseguir”, assenyala i recorda que el mateix Banc d'Espanya va quantificar l'any passat que els preus de l'energia serien un 40% més alts sense el desenvolupament solar i eòlic des del 2019.
Precisament, aquesta setmana s'ha presentat l'informe anual de l'Agència Europea de Medi Ambient. L'organisme quantifica que sense aquesta nova potència renovable, l'Estat hauria gastat 14.000 milions d'euros en combustibles fòssils per generar electricitat, la xifra més alta del club comunitari.
El perill de tornar enrere
La gran apagada del 28 d'abril de 2025 va provocar que el regulador del mercat elèctric assumís un criteri més conservador a l'hora de definir el mix energètic. Aquest fet va suposar que, transitòriament, es rebaixés l'entrada d'energia solar -tant fotovoltaica com tèrmica- i se substituís pels cicles combinats de gas.
D'aquesta manera, el 57% de les hores el preu del mercat majorista va passar a estar fixat pels combustibles fòssils, una xifra que contrasta amb el mateix mes de l'any anterior quan només era un 14%. Per altra banda, també es va triplicar l'electricitat renovable que no es podia injectar a la xarxa arribant a un 7,2% entre el maig i el juliol d'enguany.
Pel think tank Ember, tot plegat són senyals del perill de tornar enrere. “Espanya corre el risc de tornar a caure en una dependència del gas”, adverteix Rosslowe. La solució, com ja fa mesos que apunten els experts, és invertir en emmagatzematge -sigui en forma de bateries o de centrals reversibles- i interconnexions.
A continuació, l'informe complet d'Ember, think tank europeu especialitzat en energia.