CCOO i UGT avisen les patronals a les portes de l'1 de maig: «S'ha de distribuir la riquesa»

Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors han llançat un avís clar cap a les patronals a les portes del Primer de Maig: calen increments salarials per fer front a l'encariment del cost de vida. Els secretaris generals dels sindicats han avisat les patronals que si continuen fent propostes “minses” en les taules de negociació dels 45 convenis que afecten 750.000 catalans hi haurà mobilitzacions al carrer. “Aquest Primer de Maig no és un qualsevol, sinó que agafa la classe treballadora bastant emprenyada. Veiem com pugen els beneficis i no arribem a finals de mes, com puja l’habitatge i no s’aproven mesures necessàries com la pròrroga dels lloguers”, ha exclamat Belén López, líder de CCOO a Catalunya.
Més enllà de les tradicionals protestes del dia del treballador, els dos grans sindicats del país ja han avisat que estan "valorant" engegar una "onada de protestes" si no es desencallen "increments salarials importants" als convenis col·lectius en negociació a Catalunya i a l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) estatal, la qual consideren que marca un punt de partida que, en aquests moments, "no està tirant". “La gent s’ha de moure, no val situar-nos amb propostes molt minses. S’ha de distribuir la riquesa, hi ha d’haver increments salarials. Prou parlar d’absentisme i parlem de prevenció i salut laboral”, ha afegit la secretària general de CCOO.
Els sindicats han posat sobre la taula la necessitat de reforçar l’escut social, de topar els preus i de controlar les subvencions de diners públics per fer front a l’escalada de l’IPC. En aquest sentit, el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat un “pacte de rendes” i una política de “control de preus” per fer front al xoc energètic. CCOO i UGT han tornat a aixecar la bandera de la reducció de jornada, tot i admetre que la conjuntura no és la de l’any passat després del ‘no’ dels juntaires a la mesura. “Vam perdre una votació, però la reducció del temps de treball és permanent i contínua fins a aconseguir-ho”, ha dit Ros.
Crítiques a Junts pel 'no' a la pròrroga dels lloguers
Durant la seva intervenció, els màxims representants de CCOO i UGT a Catalunya també han carregat amb duresa contra Junts. Asseguren que, "si algú tenia algun dubte" que el partit que dirigeix Carles Pugidemont s’ha situat “en contra la classe obrera catalana”, només cal fixar-se en la votació sobre la pròrroga dels lloguers: “Les dretes són les dretes, entre les banderes i les carteres dels beneficis empresarials se’ls veu el llautó, amb votacions com les del lloguer o el temps de treball es veu quina és la seva prioritat”, ha dit Ros, que ha dit que quan torni a haver-hi eleccions la gent treballadora voti tenint aquestes decisions presents.
Enguany, la mobilització del Primer de Maig portarà com a lema ‘Contra les guerres i el feixisme. Més drets i més sindicalisme’. La protesta busca fer un clam contra la guerra a l’Orient Mitjà i contra la política d’extrema dreta. La mobilització principal a Barcelona serà a les 12h00 i anirà de la plaça Urquinaona a la de Correus, baixant per Via Laietana. També hi haurà protestes descentralitzades a les principals ciutats del país. Els sindicats han fet una crida als treballadors a no votar forces que promouen guerres i que provoquen situacions com l’encariment de l’energia. “No coneixem cap lloc al món on quan guanya l’extrema dreta la gent visqui millor que abans”, ha dit el líder d’UGT.