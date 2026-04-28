El Govern manté el pols amb els mestres i no es mou de l'acord amb CCOO i UGT

El Govern no es mou i manté el pols amb els mestres, que han convocat una bateria de vagues fins al final de curs, amb 17 dies d'aturada entre maig i juny. La portaveu, Sílvia Paneque, ha dit que el dret a vaga està “regulat i reconegut”, i ha tornat a defensar les bondats de l'acord amb CCOO i UGT, que no és suficient segons els sindicats majoritaris de l'educació. “Mantenim la mà estesa per desplegar aquest acord”, ha insistit Paneque, que ha obert la porta a la resta de sindicats perquè s'hi sumin perquè és un pacte "inèdit".
En aquest sentit, ha assegurat que les demandes i advertències que trasllada la comunitat educativa “preocupen” el Govern, però ha insistit que l'acord amb dos sindicats -que en l'àmbit d'educació són minoria- és la via per resoldre-les. “Respectem el dret a vaga i treballem per revertir la situació, estenem la mà per desplegar l'acord encara que no sigui el 100% del que s'havia posat sobre la taula”, ha reblat.
Paneque no ha ofert res de nou als mestres que protesten, i ha insistit en les bondats de l'acord actual, que ja s'ha començat a desplegar. “La millora salarial és la més important dels últims anys, és un bon acord per millorar les condicions laborals”, ha afirmat. Segons el Govern, es tracta de l'acord més important fet mai en l'última dècada, i Paneque ha reivindicat l'esforç fet per millorar les condicions dels docents.
El Govern interpreta que "ja s'ha mogut" signant l'acord amb dos dels sindicats del sector. "No es pot dir que no ens hàgim mogut; poden haver sindicats que volen anar més enllà, però tenim l'obligació d'atendre els recursos que tenim", ha afirmat. No ha descartat millorar-lo "a futur", per exemple amb els recursos del nou finançament, però ara com ara l'acord és el que és. “L'acord és allò possible amb els recursos que tenim, i allò més important que s'ha ofert des d'un Govern a la comunitat educativa per la millora del sistema i les condicions laborals dels professors”, ha sentenciat.
Malestar també amb els policies a l'escola
No ajuda a aplanar el camí per acostar posicions amb els sindicats la prova pilot dels Mossos a les escoles, criticada entre d'altres per USTEC i que tampoc agrada als socis d'investidura. "És una mesura innovadora que ve d'una part del propi sector l'educació", ha defensat Paneque. Segons l'executiu, es tracta d'una prova que pot servir per "millorar preventivament la cohesió o evitar conflictes" amb la presència de policies de paisà a l'exterior dels centres educatius.
La portaveu ha recordat que l'adhesió tant la prova pilot com una eventual mesura que s'acabi implementant en el futur serà "voluntària". Fins ara s'hi han acollit 13 centres i en alguns casos, des dels mateixos centres, ja s'ha denunciat que suposa una "estigmatització" de determinats perfils d'alumnat o zones del país. Alguns altres centres, ha explicat Paneque, també han expressat la voluntat de sumar-s'hi, però no formaran part de moment d'aquesta prova pilot.