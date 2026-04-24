Indignació dels socis del Govern pel programa que vol enviar mossos a les escoles

Els dos socis d'investidura, ERC i Comuns, exigeixen al Govern una "rectificació" en l'impuls de la prova pilot que preveu mossos de paisà en alguns instituts. Les dues formacions polítiques han enviat comunicats per demanar la compareixença de la consellera d'educació, Esther Niubó, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Tant els republicans com els Comuns destaquen que la mesura no ha estat presentada al Parlament.
ERC preguntarà al Govern sobre aquesta qüestió al ple de la setmana que ve. Des de la formació republicana consideren que el pla "pot ser discriminatori" perquè assenyala centres educatius i qualifiquen la mesura de "poc afortunada i populista". Per la seva banda, els Comuns lamenten que l'executiu català hagi pres una decisió "de manera unilateral" i "d'esquena a la comunitat educativa".
Les crítiques d'ERC i els Comuns
Esquerra assegura que el seu partit aposta per un model de convivència als centres educatius basat en la "dignificació i adequació dels espais, i la dotació del personal docent i de suport necessari en aquells centres on hi pugui haver necessitats d’atenció a la complexitat que siguin específiques". El grup recorda que aquesta mesura, que ja ha rebut el rebuig frontal de la comunitat educativa, no contribueix en absolut a una millora de la convivència als centres i que cal cercar el consens de la comunitat educativa.
En la mateixa línia, el grup parlamentari liderat per Jéssica Albiach defensa que la convivència als centres educatius s'ha de reforçar amb més professors, educadors socials i coordinacions de convivència. Així mateix, els Comuns consideren que aquesta mesura "ni és pedagògica ni millora la convivència ni és coherent amb el model d’escola que necessita Catalunya". El grup parlamentari també critica que la iniciativa s’hagi impulsat "de manera unilateral i sense informar a una comunitat educativa". I assenyala que sindicats i associacions de famílies com l’aFFaC han rebutjat la mesura de manera contundent.
La CUP qualifica la prova pilot de "ridícula"
La CUP també va criticar aquest dijous la prova pilot impulsada pel Govern. La diputada dels anticapitalistes al Parlament Pilar Castillejo la va qualificar de "ridícula". Segons Castillejo, ja hi ha plans de convivència a cada un dels centres escolars. I ha denunciat que, en comptes de posar recursos per desplegar-los, s'aposti per una mesura que "no agrada a ningú".
Rebuig frontal de sindicats i famílies
El plantejament de la conselleria ha estat ràpidament criticat pels sindicats del sector i les famílies. El sindicat majoritari de mestres, USTEC, per la seva banda, rebutja frontalment la mesura d'Educació i considera que la conselleria hauria d'apostar per l’educació inclusiva i un reforç de plantilles docents i de Personal d’Atenció Educativa. Aquesta, des del seu punt de vista, és la forma de pal·liar les mancances del sistema educatiu en relació amb la conflictivitat a les aules.
Més enllà del rebuig sindical, les famílies també s'han posat en peu de guerra contra la mesura de la Generalitat. A través d'un comunicat, les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) consideren “profundament desencertat i allunyat de les necessitats reals dels centres”. En detall, les famílies remarquen que les forces de seguretat “tenen com a funció l’exercici de l’autoritat i la força, no pas l’acompanyament educatiu ni la construcció de convivència dins l’àmbit escolar”.