L'UCO demana informació tributària del PSOE i el PSC de 2024 i 2025

La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha demanat al jutge que reclami a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025, i també de l'exsenador socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres. En un ofici de l'1 de juny recollit per Efe i diversos mitjans, l'UCO demana a Santiago Pedraz "informació addicional tributària i bancària" dels socialistes i diverses empreses de Zarrías, i també dels advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo, investigats als cas Leire Díez.
Els investigadors també demanen al jutge informació sobre les "relacions comercials" que va mantenir el Grup IKI amb el PSOE i el PSC els anys 2024 i 2025, amb contractes, factures i justificants de pagament, Amb aquest moviment, la Guàrdia Civil vol aprofundir en el suposat pagament de 20.000 euros en anuncis de campanya del PSC que va autoritzar Santos Cerdán a Crónica Libre, un digital implicat en la trama de les clavegueres del PSOE.
La Guàrdia Civil apunta que la suposada trama de Cerdán i Díez buscava "protegir" el partit dels atacs judicials. Una de les derivades de la investigació fa referència a 20.000 euros que el PSOE va pagar a Crónica Libre mitjançant anuncis per a la campanya electoral del PSC en les eleccions al Parlament del 2024. Basant-se en missatges entre Díez i la periodista d'aquest digital Patricia López, ja morta, i en uns àudios publicats fa unes setmanes per El Confidencial, l'UCO arriba a la conclusió que el digital va cobrar uns 20.000 euros en bàners publicitaris de la campanya del PSC. En concret, l'agència de mitjans que feia la campanya va inserir els anuncis i va pagar per ordre del PSOE.
En un comunicat dimarts al vespre, el PSC assegura que ha actuat sempre "amb transparència i complint la llei electoral" i recorda que tot ha estat avalat per la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes. També nega cap mena de relació amb l'agència Grup IKI i que s'hagi contractat amb l'empresa de Crónica Libre. El partit assegura que totes les despeses han estat auditades, i que continuarà col·laborant amb la justícia.