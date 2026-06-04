04 de juny de 2026

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Política

L'UCO demana informació tributària del PSOE i el PSC de 2024 i 2025

Els investigadors volen aprofundir en els diners que suposadament va pagar el PSOE en un mitjà afí a les clavagueres socialistes per posar anuncis electorals del PSC

  • Salvador Illa I Pedro Sánchez en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juny de 2026 a les 18:28
Actualitzat el 04 de juny de 2026 a les 18:38

La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha demanat al jutge que reclami a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025, i també de l'exsenador socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres. En un ofici de l'1 de juny recollit per Efe i diversos mitjans, l'UCO demana a Santiago Pedraz "informació addicional tributària i bancària" dels socialistes i diverses empreses de Zarrías, i també dels advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo, investigats als cas Leire Díez.

Els investigadors també demanen al jutge informació sobre les "relacions comercials" que va mantenir el Grup IKI amb el PSOE i el PSC els anys 2024 i 2025, amb contractes, factures i justificants de pagament, Amb aquest moviment, la Guàrdia Civil vol aprofundir en el suposat pagament de 20.000 euros en anuncis de campanya del PSC que va autoritzar Santos CerdánCrónica Libre, un digital implicat en la trama de les clavegueres del PSOE.

La Guàrdia Civil apunta que la suposada trama de Cerdán i Díez buscava "protegir" el partit dels atacs judicials. Una de les derivades de la investigació fa referència a 20.000 euros que el PSOE va pagar a Crónica Libre mitjançant anuncis per a la campanya electoral del PSC en les eleccions al Parlament del 2024. Basant-se en missatges entre Díez i la periodista d'aquest digital Patricia López, ja morta, i en uns àudios publicats fa unes setmanes per El Confidencial, l'UCO arriba a la conclusió que el digital va cobrar uns 20.000 euros en bàners publicitaris de la campanya del PSC. En concret, l'agència de mitjans que feia la campanya va inserir els anuncis i va pagar per ordre del PSOE.

En un comunicat dimarts al vespre, el PSC assegura que ha actuat sempre "amb transparència i complint la llei electoral" i recorda que tot ha estat avalat per la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes. També nega cap mena de relació amb l'agència Grup IKI i que s'hagi contractat amb l'empresa de Crónica Libre. El partit assegura que totes les despeses han estat auditades, i que continuarà col·laborant amb la justícia. 

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