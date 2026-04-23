La Generalitat enviarà mossos de paisà a les escoles per prevenir conflictes

La Generalitat iniciarà una prova pilot per desplegar mossos d'esquadra als centres educatius per a fer tasques de prevenció i acompanyament, segons ha avançat El País i han confirmat fonts del Departament d'Educació a l'ACN.
Els policies aniran de paisà i sense arma. La idea és que els agents passin la jornada lectiva en el centre i estiguin en constant coordinació amb el claustre de professorat per trobar les formes de realitzar prevenció i mediació en possibles conflictes.
L'objectiu és impulsar la figura dels agents integrats com a referents als centres. Segons Educació, el projecte neix de l'increment de la complexitat i la necessitat de reforçar el benestar de l'alumnat i de tota la comunitat educativa, una demanda que asseguren ha estat "fortament reclamada des del món docent".
El pilot es desenvoluparà a les zones educatives de l'Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Vall d'Aran i Tàrrega, i a dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell. De moment, comença en dos instituts concrets amb alta conflictivitat: un al Baix Llobregat i un altre al Vallès Occidental. En total, seran 13 centres, un número que es podria ampliar el curs que ve.
Educació explica que, segons l'OCDE, un de cada dos països desenvolupats compten amb programes similars de col·laboració entre escola i agents de l'autoritat amb finalitats preventives i comunitàries. Afegeixen que, a escala estatal, hi ha fins a nou comunitats que tenen projectes d'aquestes característiques, entre les que situen Galícia, Navarra, Andalusia, Madrid o Illes Balears.