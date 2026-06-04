La síndica de greuges detecta una «incongruència» en el nou protocol per endurir l'accés al padró a Sant Cugat

El Síndic de Greuges de Catalunya investiga d'ofici l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès després que el nou protocol del padró, que es va endurir recentment, li hagi generat dubtes. Una de les claus del canvi en les exigències per empadronar-se al municipi vallesà és que "a la pràctica" es requereix a la ciutadania que faci el tràmit de manera "presencial".
Aquest criteri de la presencialitat i les seves conseqüències és el que ha fet aixecar una cella a la síndica, que assegura que aquestes reclamacions no estan contemplades a les pautes marcades per l'Estat. "És, doncs, en aquest punt que hem decidit l'obertura d'una actuació d'ofici per demanar informació a l'Ajuntament davant la incongruència detectada", resol la sindicatura en un document al qual ha tingut accés Nació. Aquest text de l'organisme liderat per Esther Giménez-Salinas respon a una reclamació de la CUP sancugatenca, que recollia diverses sospites sobre l'enduriment de l'accés al padró anunciat pel govern municipal de Junts i ERC.
La irrupció de la nova instrucció
El moviment de l'executiu local, amb una missió assumida especialment pel regidor juntaire Jordi Puigneró, es va posar en marxa després es fes pública la detecció de centenars d'empadronaments sospitosos a Sant Cugat del Vallès. Això va portar el govern a regularitzar unes 4.000 inscripcions al padró que eren irregulars o tenien les dades caducades. Segons les dades publicades pel mitjà Tot Sant Cugat el març passat, el total de baixes tramitades per l'Ajuntament entre 2024 i 2025 van ser 14.966: la immensa majoria eren per canvi de residència, defunció o per caducitat del volant d'empadronament, una situació que afecta sobretot els estrangers en vies de regularització. Tanmateix, 306 baixes del padró tenien a veure amb una situació de "frau". Aquesta realitat es va fer evident l'any passat quan el consistori santcugatenc va detectar centenars de tramitacions d'empadronament d'unes mateixes nacionalitats -sobretot, pakistanesa i índia- amb contractes de lloguer fraudulents. Llavors, Puigneró va acusar el govern anterior -ERC, PSC i la CUP- d'haver facilitat les "males praxis" amb el padró.
Aquest mes de març, el govern de Josep Maria Vallès, de Junts i ERC, va presentar una nova versió de l'accés al padró, amb una instrucció interna que marca diferències si el tràmit es fa de manera presencial o si es fa de manera telemàtica, alhora que reforça les inspeccions policials i administratives. La proposta, a més, arribava en un moment polític en què la dreta i l'extrema dreta es replanteja l'accés universal al padró. En el cas de Sant Cugat, s'insistia que l'objectiu era evitar els errors del passat i combatre el frau.
Tanmateix, des de la CUP es va considerar que aquest nou protocol "podia incórrer en diverses infraccions de l'ordenament jurídic" i va emetre un requeriment contra la instrucció municipal. La resposta que van rebre per part de l'executiu local va ser que les noves indicacions complien amb la legalitat, expliquen des de la formació anticapitalista. Així, van fer arribar el cas al Síndic de Greuges de Catalunya i ara, després d'haver rebut el posicionament inicial de la síndica, el partit es mostra "satisfet". La regidora Ariadna Serra, portaveu dels cupaires, desitja que ara hi hagi rectificacions: "Esperem que aquesta resolució de la síndica serveixi perquè el govern i l'alcalde Josep Maria Vallès recapacitin i deixin d'utilitzar l'administració per esgarrapar vots a l'extrema dreta". Si no hi ha canvis, la seva formació continuarà pressionant, adverteixen.
"Imposició presencial" i posicionament de la síndica
En el seu escrit oficial, el Síndic de Greuges de Catalunya basa gran part de la seva posició en la "Resolució 17.2.2020" que va publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que marca les línies de l'empadronament a l'estat espanyol i que va ser signada pel mateix Institut Nacional d'Estadística (INE). En aquell cas, s'estableix que si hi ha indicis que facin dubtar de la realitat de la residència o d'algunes de les dades declarades, l'Ajuntament ha d'ordenar inspeccions o tràmits per comprovar la veracitat de la informació. Ara bé, el que marca si s'han de fer comprovacions no és la presencialitat, sosté l'informe de la síndica. "La realització dels actes de tràmit no ha d'anar associada a la presencialitat o no del lliurament de la sol·licitud, sinó a l'existència d'indicis amb relació a les dades consignades que fonamentin la conveniència de realitzar les actuacions de comprovació", estableix l'oficina de la defensora del poble.
I encara més. En el tràmit electrònic per donar-se d'alta al padró municipal s'assenyala l'existència d'un missatge al web de l'Ajuntament de Sant Cugat amb el següent text: "AVÍS IMPORTANT. A partir del dia 20 d'abril de 2026 aquest tràmit no es podrà realitzar per via telemàtica. Les persones majors de 16 anys han de comparèixer a les oficines d'atenció ciutadana a empadronar-se". L'escrit de la síndica assenyala que "malgrat que la instrucció respecte el dret d'opció dels ciutadans a relacionar-se amb l'ajuntament mitjançant l'ús o no de mitjans electrònics, a la pràctica, per realitzar aquest tràmit la seu electrònica imposa la compareixença presencial". Aquesta imposició no coincideix amb el que marca la resolució estatal, assenyala la síndica.
A banda, també es reclama al consistori que reconsideri el punt que fa referència a l'empadronament de les persones amb discapacitat, ja que hi hauria contradiccions amb el que marca la llei.
Aquest diari ha contactat el gabinet de premsa del govern santcugatenc, però en el moment de publicar la informació encara no ha rebut cap resposta sobre la incidència de l'actuació oberta per part del Síndic de Greuges de Catalunya.