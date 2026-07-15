Sánchez repunta malgrat la condemna a Ábalos, segons el CIS

La condemna de José Luis Ábalos i la multiplicació de les imputacions vinculades al PSOE no només no perjudiquen Pedro Sánchez si no que el fan repuntar. Això és el que indica l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del juliol, publicat aquest dimecres. El PSOE tornaria a guanyar les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots mentre que el PP perdria pistonada i se situaria en un 25,1% d'intenció de vot. De fet, respecte el mes passat, en què es mesuraven per primer cop les conseqüències electorals dels escàndols del PSOE, ara els socialistes marquen una millora que, sempre segons el CIS, implicaria una pèrdua de suports tant dels populars com de Vox.
Amb el 33% dels vots, Sánchez guanyaria 1,7 punts més respecte l'enquesta del juny, quan el baròmetre marcava una caiguda pronunciada dels socialistes amb els casos de José Luis Rodríguez Zapatero i Leire Díez en primera plana. Llavors qui reduïa les distàncies era el PP, que marcava una de les millors xifres al baròmetre, tot i que ara torna a quedar-se enrere. Els d'Alberto Núñez Feijóo, amb el 25,1% dels vots, es deixarien exactament dos punts respecte al registre del juny. En la tercera posició quedaria un Vox que marcaria un 15,3% dels vots i que es deixaria cinc dècimes respecte l'última estimació, mentre que la quarta posició seria per un Sumar que es deixa tres dècimes i marcaria ara un 6,1% dels vots. Les tres dècimes que també perd Podem, que obtindria el 2,5% dels suports.
Pel que fa als partits catalans, el CIS marca una de les diferències més grans entre ERC i Junts dels últims mesos. El baròmetre atorga als republicans una intenció de vot del 2,7%, la xifra més alta des de l'abril i un guany de vuit dècimes respecte al juny. Per contra, Junts obté un 0,7%, que suposa la xifra més baixa des del març i una pèrdua de tres dècimes respecte l'últim baròmetre. Pel que fa als bascos, el PNB trenca amb el lideratge que Bildu havia marcat en els últims mesos: els primers marquen un 1% del vot (+0,4) mentre que els segons registren un 0,8% (-0,4). El BNG obté el 0,9% dels vots mentre que S'ha acabat la festa acumula el 2,6% dels suports i tanca la llarga llista de partits que recull el CIS.
Sánchez, preferit per ser president
Pedro Sánchez és el líder polític millor valorat amb una puntuació mitjana de 4,25 sobre 5. El segueix Yolanda Díaz amb un 4, Alberto Núñez Feijóo amb un 3,64 i Santiago Abascal que obté un 2,96. Sánchez és el preferit com a president del govern espanyol per al 40% dels enquestats, que suposa un avantatge de 19,2 punts respecte a Feijóo, que és el preferit per al 20,8%. Abascal se situa en l'opció preferida per al 13,8% i Gabriel Rufián per al 6,9%. Així i tot, un 69,1% dels enquestats assegura que Sánchez els inspira "poca o gens de confiança" com a president del govern espanyol. Mentre que el 29,6% diu que els hi dona "molta o bastant" confiança.
Pel que fa a la valoració dels membres del govern espanyol, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, torna a ser el millor valorat amb un 5,62 sobre 10. El segueix el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, que aconsegueix un 5,36. I, en tercer lloc, se situa el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, amb un 5. El principal problema d'Espanya, segons el sondeig, continua sent l'habitatge (43%), seguit de la immigració (23,4%) i els problemes polítics en general (18,7%). L'enquesta es va realitzar de l'1 al 6 de juliol, després que es fes pública, el 22 de juny, la sentència condemnatòria contra Ábalos a més de 24 anys de presó per "greus delictes de corrupció" en l'anomenat cas de les mascaretes.