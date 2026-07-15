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Retards que poden superar la mitja hora a l'R13, l'R14 i l'RT1 per una incidència a la Plana Picamoixons

Societat

  • Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 08:29
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 09:15

L'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir retards aquest dimarts també per una incidència a la mateixa estació.

D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.

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