Retards que poden superar la mitja hora a l'R13, l'R14 i l'RT1 per una incidència a la Plana Picamoixons

L'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir retards aquest dimarts també per una incidència a la mateixa estació.\r\n\r\nD'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl pic de la tercera onada de calor dispara el risc d'incendis Marc Orts i Cussó\r\n\r\n