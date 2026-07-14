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Els Agents Rurals confirmen que l'incendi de Sentmenat es va originar arran d'una màquina que es va incendiar

Societat

  • Un helicòpter treballant en les tasques d'extinció de l'incendi de Sentmenat.

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Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 17:01
Actualitzat el 14 de juliol de 2026 a les 17:02

Els Agents Rurals han confirmat que l'incendi forestal de Sentmenat (Vallès Occidental), que va cremar 185,54 hectàrees, es va originar de manera accidental quan una carregadora compacta es va incendiar mentre feia treballs de moviment de terres en una finca privada. El foc, que va afectar principalment massa forestal, va obligar a evacuar els veïns de Guanta, a Sentmenat, i el càmping El Pasqualet, a Caldes de Montbui, a més de confinar diverses urbanitzacions properes. L'informe sobre les causes de l'incendi es traslladarà al jutjat que instrueix el cas.

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