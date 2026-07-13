Mor un home de 60 anys en un incendi a l’Eixample

Un home d’uns 60 anys ha mort aquesta matinada en un incendi declarat en un habitatge situat al número 102 del carrer del Comte d’Urgell, al districte de l’Eixample de Barcelona. Els Bombers han rebut l’avís del foc, a la quarta planta de l'immoble, poc després de les 4 de la matinada i han desplaçat 13 dotacions fins a la zona.
Efectius sanitaris dels Bombers de Barcelona i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han atès la víctima al lloc dels fets, però no l’han pogut reanimar. El SEM també ha traslladat cinc persones, en estat menys greu, a un centre hospitalari. L’Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, ha activat el Servei d’Urgències i Emergències Socials (CUESB) per atendre les persones afectades per l’incident.
Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Mossos d’Esquadra. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació per tal de determinar les causes de l’incendi.
Trucar al 112 i autoprotegir-se
Els Bombers de Barcelona recorden que, en cas d'emergència, cal trucar al 112 i avisar de la situació que s'ha produït. També alerten que, si l'incendi es produeix dins de casa i no es pot sortir del domicili, cal anar al lloc més allunyat del foc possible, tancar totes les portes i finestres possibles, col·locar draps humits a les ranures i intentar buscar una ubicació on ser visibles des de fora. Si es pot sortir de casa els professionals recomanen no pujar al terrat ni agafar l'ascensor i baixar al carrer.