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Evacuen quatre urbanitzacions de Querol per l'incendi d'Aiguamúrcia

Els Bombers se centren a evitar que l'incendi a l'Alt Camp arribi a les zones residencial mentre vigilen possibles nous focus amb el repunt de les temperatures

  • Dotacions de Bombers a l'incendi d'Aiguamúrcia, aquest dilluns -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 06:37
Actualitzat el 13 de juliol de 2026 a les 08:42

Comença una altra setmana de la crisi d'incendis a Catalunya, ara amb el foc d'Aiguamúrcia (Alt Camp) com la principal preocupació dels Bombers de la Generalitat. El cos treballa per evitar que les flames arribin a les urbanitzacions i no preveuen poder estabilitzar-les aviat, per la qual cosa han desallotjat preventivament alguns veïns. D'altra banda, a Pena-roja, a la província terolenca de Matarranya, crema un altre incendi forestal a tocar de les Terres de l'Ebre. Tot plegat, quan el país ja es troba en la tercera onada de calor de l'estiu.

08:13H

Els Bombers valoraran al vespre si poden estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia

Segons ha explicat l'inspector dels Bombers Oriol Corbella, uns 260 bombers han treballat en les tasques d'extinció durant tota la nit i han aconseguit perimetrar el foc, però no estabilitzar-lo. En concret, ha dit que han trobat molts focus secundaris que han saltat dels mateixos flancs i que els preocupa principalment el flanc esquerre, i especialment el cap d'aquest flanc que està "molt inestable" i és una zona molt abrupta. En aquest escenari, Corbella ha descartat donar per estabilitzat l'incendi ni durant el matí ni al migdia i ha afirmat que valoraran si això és possible al vespre. Per fer-ho, ha explicat que han de poder treballar molt bé la zona menys estabilitzada.



08:09H

Els desallotjats d'Aiguamúrcia podrien tornar a casa a la nit

Fonts de Protecció Civil insisteixen a subratllar que no hi ha un perill imminent per als veïns d'Aiguamúrcia pròxims a l'incendi que crema encara sense control. De fet, els que han estat desallotjats podrien tornar a dormir a casa aquest mateix dilluns, però tot depèn de l'èxit de les tasques dels Bombers de la Generalitat. La meteorologia és favorable, amb poc vent.



07:43H

Protecció Civil diu que el desallotjament d'Aiguamúrcia és "preventiu" i no hi ha risc imminent

Protecció Civil, que ha ordenat evacuar urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol per l'incendi a Aiguamúrcia, ha matisat que la mesura és preventiva i que no hi ha un "perill imminent" per a la població. De fet, a la zona no es veuen grans flames, tot i que comença a despertar la marinada.



07:25H

Ordenen evacuar preventivament urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol per l'incendi d'Aiguamúrcia

Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per ordenar l'evacuació preventiva de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. En concret s'ha establert l'evacuació dels Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases de Romanill de Querol. Protecció Civil ha assegurat que l'evacuació es farà ordenadament, entre les set i les nou del matí, per la TV2441 direcció al Casal de Vila-rodona. Està previst el retorn al vespre. D'altra banda, es manté el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix.



07:45H

Controlar el flanc dret per evitar l'expansió al massís dels Ports: l'objectiu amb l'incendi a Pena-roja

El Govern de l'Aragó ha activat aquest diumenge la Situació Operativa 2 Nivell 2 del Pla Especial de Protecció Civil per Incendis Forestals (PROCINFO) arran de l'incendi forestal declarat a Pena-roja, a Matarranya (Terol), on han treballat més de 100 efectius durant la nit. El foc, que continua actiu, ja ha afectat al voltant de 300 o 350 hectàrees. Els treballs se centren ara a consolidar el perímetre i a evitar que s'obri al flanc dret, en direcció a les Terres de l'Ebre, per evitar que el foc salti un rierol i arribi massís del Port.



06:43H

L'incendi a Aiguamúrcia ja ha cremat més de 100 hectàrees, amb 2.500 persones confinades

Aquest dilluns al matí, a Catalunya crema un gran incendi que preocupa els Bombers de la Generalitat: el d'Aiguamúrcia (Alt Penedès). A l'espera del balanç del cos després de les tasques de la nit i la matinada, centrades a evitar que les flames arribin a les urbanitzacions, l'incendi ja ha cremat més de 100 hectàrees i hi ha 2.500 persones confinades.



06:40H

Bon dia, benvinguts al seguiment en directe dels incendis als Països Catalans

Els periodistes de Nació es despleguen pel territori per informar minut a minut de l'estat de les flames a Aiguamúrcia i Pena-roja, com també per donar tot el context necessari i explicar la formació de possibles nous focus. Gràcies per acompanyar-nos un dia més, comencem



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