Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per ordenar l'evacuació preventiva de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. En concret s'ha establert l'evacuació dels Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases de Romanill de Querol. Protecció Civil ha assegurat que l'evacuació es farà ordenadament, entre les set i les nou del matí, per la TV2441 direcció al Casal de Vila-rodona. Està previst el retorn al vespre. D'altra banda, es manté el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix.