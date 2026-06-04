Pirineu365 inicia la temporada d'estiu amb una àmplia oferta de natura, esport i competició

Les estacions de muntanya de Pirineu365, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han presentat avui a la tarda a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm l’oferta d’activitats prevista per a aquest estiu. L'obertura de les estacions es farà de manera progressiva i les propostes s'emmarquen en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, la promoció del territori on s’ubiquen, l’accessibilitat i la transformació digital.
Els equipaments turístics d’FGC són un exemple clar de l’aposta de la companyia per promoure una oferta desestacionalitzada i diversificada amb activitats per a tots els públics durant 365 dies a l’any, que permetin gaudir de la natura, l’esport i la competició a l’aire lliure. Així, l'estiu 2026, els visitants podran gaudir d’un total de 173,85 quilòmetres d’itineraris marcats per a la pràctica de senderisme i trail running.
Durant la presentació de la temporada d’estiu, el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha destacat que "s'han invertit més de 15 milions d'euros" en la temporada d'estiu de les estacions de Pirineu365 amb la intenció de "generar activitat desestacionalitzada", atès que "la muntanya està oberta tot l'any". Ruiz també ha subratllat que les novetats de cada estació responen a la voluntat de garantir una oferta d’activitats en què "tothom pugui triar la seva opció”.
Dates clau
La Molina inaugurarà la temporada el 20 de juny i obrirà diàriament fins al 6 de setembre; a partir de llavors, s’hi podrà accedir els dissabtes i diumenges de setembre, i el divendres 11; l'estació finalitzarà la temporada el cap de setmana del 4 al 6 d’octubre. Vall de Núria, que obre tot l’any, combinarà aquest estiu l’experiència del Cremallera amb una àmplia oferta familiar, mentre que Boí Taüll donarà el tret de sortida a l’estiu el 20 de juny i obrirà fins al 30 d’agost. Finalment, Vallter obrirà portes de l’1 de juliol al 30 d’agost.
Bicicletes, miradors, aventura i astronomia
Entre les novetats de la temporada, destaquen el circuit de Cross-Country, nous circuits renovats al Bike Park i tres nous circuits dissenyats especialment per als més petits de la casa a La Molina. L’estació es convertirà també en l’epicentre del ciclisme de muntanya aquest cap de setmana, quan acollirà la Copa d’Europa de Descens i els Campionats d’Espanya de Cross Country del 5 al 7 de juny.
Pel que fa a Vall de Núria, estrena aquest estiu el nou Mirador del Llac, un espai privilegiat de vistes excepcionals. Situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l’observatori d’ocells, aquest nou punt ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l’entorn en un ambient tranquil i accessible.
Amb relació a Vallter, la destinació reforça el compromís amb l’entorn natural i el respecte pel medi ambient amb la posada en marxa d'un nou espai expositiu i divulgatiu que convida a descobrir el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el territori i el naixement del riu Ter. Boí Taüll, per la seva banda, presenta una nova tirolina d’un quilòmetre, que permetrà als visitants gaudir de 102 metres de desnivell amb la velocitat, les vistes panoràmiques i l’adrenalina com a protagonistes.
Finalment, el Parc Astronòmic del Montsec, situat a Àger, completa l'oferta amb activitats d’observació del cel. L’Astronòmic, centre de referència mundial en la divulgació de l’astronomia, liderarà l’observació de l’Eclipsi Solar del dia 12 d’agost a diferents indrets de Catalunya. Tot atenent les múltiples propostes, Ruiz ha remarcat l'avantatge que suposa "la singularitat de cada estació" a l'hora d'oferir una oferta variada.