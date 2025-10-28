Uns 3.000 estudiants es manifesten a Barcelona contra l'assetjament escolar

Uns 3.000 estudiants s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona contra l'assetjament escolar, després del suïcidi d'una adolescent de 14 anys a Sevilla que havia denunciat assetjament i que s'investigui el d'un menor a Almacelles (Segrià) al juliol que hauria denunciat ser víctima d'assetjament escolar per esclarir-ne les causes. Convocats pel Sindicat d'Estudiants, els manifestants han demanat "més inversió en prevenció de l'assetjament escolar i en salut mental" i han clamat que "no són suïcidis, són assassinats". Eider Bustos, portaveu del Sindicat d'Estudiants, ha denunciat que "la mort de la Sandra no és un cas aïllat i es podria haver evitat". "És una mostra més que el sistema falla reiteradament", ha subratllat.\r\n