Societat

El Sindicat d'Estudiants se suma a la vaga general del 15 d'octubre

Publicat el 08 d’octubre de 2025 a les 09:27

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) fa una crida a la vaga estudiantil el dia 15 d'octubre, i se suma així a la convocatòria de vaga general anunciada per diversos sindicats per denunciar el genocidi a Palestina. El SEPC anima als estudiants a buidar les aules el pròxim dimecres, destaca l'èxit de les mobilitzacions dels darrers dies que, diuen, han deixat clar que “el poble treballador català està al costat dels palestins”.

Tània Ros, portaveu nacional del SEPC, ha afirmat que “aquesta vaga no és només necessària, sinó que és urgent”. Sota el lema “o ara o mai, aturem-ho tot”, el sindicat defensa una “aturada general” i considera “insuficients” les aturades de dues hores que han proposat CCOO i UGT.

 

