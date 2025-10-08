El Sindicat d'Estudiants se suma a la vaga general del 15 d'octubre

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) fa una crida a la vaga estudiantil el dia 15 d'octubre, i se suma així a la convocatòria de vaga general anunciada per diversos sindicats per denunciar el genocidi a Palestina. El SEPC anima als estudiants a buidar les aules el pròxim dimecres, destaca l'èxit de les mobilitzacions dels darrers dies que, diuen, han deixat clar que “el poble treballador català està al costat dels palestins”.\r\n\r\nTània Ros, portaveu nacional del SEPC, ha afirmat que “aquesta vaga no és només necessària, sinó que és urgent”. Sota el lema “o ara o mai, aturem-ho tot”, el sindicat defensa una “aturada general” i considera “insuficients” les aturades de dues hores que han proposat CCOO i UGT.\r\n\r\n\r\n\r\n🔴 VAGA GENERAL 15-O\r\n\r\nHem aturat aules, hem tancat campus i hem inundat carrers de solidaritat. Hem fet història i ara anirem una passa més enllà.\r\n\r\nEl SEPC convoquem VAGA ESTUDIANTIL EL 15 D'OCTUBRE amb un únic objectiu: Aturar el genocidi.\r\n\r\nO ARA O MAI, ATUREM-HO TOT! pic.twitter.com/z2RidE7FcB\r\n— SEPC (@SEPC_nacional) October 5, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n