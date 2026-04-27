Protesta als instituts de l'Hospitalet escollits per destinar-hi mossos de paisà: «És un atac racista»

La proposta del Govern d'incorporar Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius no ha tingut una bona rebuda entre la comunitat educativa. Aquest diluns al matí, a primera hora, desenes de persones han protestat aquest dilluns davant els dos instituts de màxima complexitat de l’Hospitalet, l’Eugeni d’Ors i el Margarida Xirgu, escollits pel Govern per desplegar aquesta prova pilot que busca, segons asseguren, millorar la convivència a les aules. El dia que previsiblement s’ha de començar a implementar, els treballadors dels dos centres han denunciat que la mesura és "un insult" que s’ha pres d’esquena a la comunitat educativa i amb una manca total d’informació.
“No hi trobem cap justificació. Evidentment que tenim problemes, però tenim una convivència sana”, ha assegurat Pepa Vidal, professora del Margarida Xirgu. Al seu torn, els alumnes han denunciat que la mesura és “un atac racista i estigmatitzador”. Els dos centres han elaborat un manifest conjunt en què remarquen que tots dos centres, de la mateixa manera que els altres escollits per la prova pilot, "ja comptem amb professionals qualificats per acompanyar l'alumnat i gestionar situacions complexes". És a dir, asseguren que no és necessària la presència policial. "La conflictivitat que viu l'alumnat no s'arregla amb mesures policials, sinó socials", asseveren.
En aquesta línia, els professionals dels dos centres educatius lamenten també que aquesta mesura impulsada per l'administració s'ha pres sense consensuar i consultar amb la comunitat educativa. Una crítica força recurrent en els darrers mesos per part dels sindicats educatius, especialment els més crítics amb les mesures del departament. Des del seu punt de vista, el pla pilot "té la voluntat de reforçar la cultura punitiva i estigmatitzant sobre una població vulnerable i d'origen migrat".
Els docents reclamen més recursos
Davant el darrer moviment del Govern, els docents han tornat a reclamar més recursos per al sistema educatiu. Una reclamació molt present també en les darreres protestes del col·lectiu, que han sortit al carrer en reiterades ocasions: “Quan el Departament no desplega amb ambició l’escola inclusiva, no reforça prou les plantilles, no garanteix orientació, no dota els centres de personal d’atenció educativa i no crea condicions reals per a l’acollida i el benestar emocional, acaba buscant solucions aparents i efectistes”, remarquen des de la USTEC, el sindicat majoritari de mestres.