Centenars de fidels tornen al carrer a Madrid per veure el Papa: «Si triga quinze anys més, jo ja no el veuré»

Centenars de fidels han tornat a sortir al carrer aquest dilluns a la tarda per rebre el papa Lleó XIV, a les portes de la catedral de l’Almudena de Madrid. Els fidels han omplert els carrers del voltant de la catedral hores abans de l’arribada del Papa, que ha entrat a l’Almudena quan faltaven pocs minuts per les sis de la tarda.
En el trajecte d'anada, el pontífex ha saludat les persones que hi havia al voltant de la catedral a través de la finestra del cotxe, ja que no ha fet ús del papamòbil. Sí que ho ha fet en sortir de la catedral, quan el vehicle ha recorregut diferents carrers del centre de la capital, passant fins i tot per la mateixa plaça del Sol.
La Conchi, que esperava Lleó XIV des de les dues del migdia, ha assegurat que l’espera de quatre hores “ha pagat la pena”, ja que potser és l’última vegada que veu un pontífex. La dona, de 77 anys, ha expressat que “si triga quinze anys més a tornar-hi, jo ja no el veuré”. Altres assistents han dit que han vingut a l’Almudena perquè no han pogut participar de cap de les cites anteriors.
La María Luisa, una altra fidel que volia veure el Papa "abans que marxi", ha arribat a la catedral després de dinar i ha celebrat la diversitat d’actes que ha ofert el Papa a la capital perquè ha permès que tothom hagi tingut "l'oportunitat de veure’l". El Marcos, per la seva banda, ha explicat que ha triat la visita del Papa a l’Almudena perquè es pensava que seria menys multitudinària. El Manuel, un altre assistent a l'acte, ha remarcat que “per la televisió sempre es veu millor, però val la pena ser aquí i saludar una persona tan important”. Altres madrilenys han aprofitat per subratllar la importància de la visita del pontífex a la Mare de Déu de l’Almudena, patrona de la capital.
Rosa d’Or a l’Almudena
Lleó XIV ha iniciat el tram final de la seva estada a Madrid amb una visita a la catedral de l’Almudena, un recinte que ja havien trepitjat dos dels seus predecessors, Joan Pau II, el 1982 i el 1993, i Benet XVI, el 2011. El Papa ha volgut fer un acte de petit format en què ha homenatjat la patrona de Madrid acompanyat de l’arquebisbe de Madrid i seminaristes. A la cerimònia ha assistit també la reina emèrita, Sofia de Grècia.
En la seva visita a la catedral, Lleó XIV ha entregat la Rosa d’Or a la Mare de Déu de l’Almudena. Per a l’ocasió, s’ha retirat la peanya que hi ha normalment als peus de la verge i s’ha col·locat una columna nova amb un centre de plata perquè el pontífex pogués dipositar-hi la rosa. La Mare de Déu de l’Almudena és la quarta advocació espanyola que té aquesta distinció, juntament amb la Mare de Déu de la Cabeza de Jaén, la Mare de Déu de Montserrat i la Macarena de Sevilla.