Totes les manifestacions de l'1 de Maig a Catalunya

Aquest Primer de Maig la classe treballadora té l'oportunitat de tornar a sortir al carrer per tal de defensar els seus drets. La ciutat de Barcelona acull diverses manifestacions, però arreu de Catalunya es convoquen actes que tenen com a objectiu la reivindicació de millores salarials per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu, la reducció de la jornada laboral o la defensa de l'accés a l'habitatge.
Així, el Dia Internacional de la Classe Treballadora, compta amb tot un seguit de convocatòries per part dels sindicats amb la intenció de reclamar millores laborals i protestar contra la precarietat laboral. Els representants de les persones treballadores també apel·len a la necessitat d'organització col·lectiva, la solidaritat o el camí cap a una societat més justa i igualitària.
CCOO i UGT
Sota el lema "Contra les guerres i el feixisme, més drets i més sindicalisme", CCOO i la UGT han llançat les convocatòries següents:
- Barcelona: 11.30 h, de la plaça d'Urquinaona a la plaça de Correus, tot recorrent la ronda de Sant Pere i la Via Laietana.
- Girona: 12 h, de la plaça de la Independència a la plaça del Vi.
- Lleida: 12 h, plaça del Treball a la plaça de la Paeria
- Tarragona: 12 h, de la plaça Imperial Tàrraco al monument dels Despullats (davant la Seu).
- Reus: 9 h, concentració i lectura del manifest a plaça de la Dona Treballadora.
- Terrassa: 11 h, de la plaça de Lluís Companys a la plaça Vella.
- Tortosa: 12 h, de la plaça del Carrilet a la plaça d'Espanya.
Ambdues organitzacions destaquen en el seu manifest unitari que "tot i que els beneficis de les empreses i dels inversors augmenten, aquest creixement no s’ha traslladat als salaris". Així, afirmen que els "increments de productivitat que no es poden quedar només als comptes de resultats de les grans empreses" i que és necessària una "recuperació del poder adquisitiu dels salaris que pugui fer front a la inflació".
La CGT
En la mateixa línia que CCOO i UGT, la CGT també assenyala que la classe treballadora pateix "una pèrdua sostinguda de poder adquisitiu" i que "els salaris no arriben", mentre que les empreses "acumulen beneficis com mai". Així, la CGT convoca a:
- Barcelona: 11.30 h, dels Jardinets de Gràcia a la plaça d'En Joanic, tot recorrent Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, el carrer del Torrent de les Flors i el carrer de Ramon i Cajal.
- Girona: 12 h, Antiga Estació del tren d'Olot.
- Lleida: 11 h, Plaça del Treball.
- Tarragona: 18 h, Plaça Imperial Tàrraco.
A més a més, el sindicat també ha fet crides a manifestar-se a Badalona, Berga, el Pont de Suert, Mollet, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú; en tots els casos, al matí.
La Intersindical
Per la seva banda, la Intersindical centra les reivindicacions en tres de les principals qüestions que estan afectant les condicions de vida de la classe treballadora del país: els salaris, l’habitatge i els transports. L'organització convoca a Barcelona i a Girona, i destaca al seu manifest que "en els darrers 25 anys s'està produint una de les transferències de renda del treball cap al capital més grans de la història contemporània". Hi recullen, també, que "avui el salari mitjà és gairebé 6.000 euros anuals inferior al que hauria de ser si hagués evolucionat al ritme de l'IPC".
- Barcelona: 11.30 h, plaça de Tetuan.
- Girona: 10.30 h, plaça dels Jurats.
La USOC
Finalment, la USOC estableix la convocatòria a les 11.30 hores, a Barcelona. La manifestació sortirà de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer i passarà pel passeig de Sant Joan i els carrers Sant Antoni Maria Claret i Sicília.
Manifestació també a la tarda
A banda de les marxes de cada sindicat, la Taula Sindical de Catalunya, que aplega diversos sindicats com ara la CGT Catalunya, IAC, COS, CoBas, Solidaritat Obrera i la Intersindical, ha convocat una manifestació unitària a la tarda a Barcelona. Sota el lema “Ni salaris pel terra, ni habitatges pels núvols”, el punt de trobada de la protesta del Primer de Maig a la tarda se situa, a les 17.30 hores, a la plaça del Canonge Rodó.
Les nombroses manifestacions convocades implicaran talls que afectaran algunes de les principals vies de les ciutats. En aquests carrers el pas de vehicles s'hi pot veure restringit durant diverses hores. Així, les autoritats recomanen evitar desplaçaments en vehicle privat per aquestes àrees i optar pel transport públic.