Foment del Treball, Pimec i sindicats alerten de l'augment d'aturats a Catalunya

Foment del Treball ha alertat d'un primer trimestre de 2026 "especialment negatiu" per al mercat laboral a Catalunya, després de superar el 10% d'aturats per primer cop en tres anys i assolir un total de 435.600 persones sense feina. Per la seva banda, Pimec ha lamentat el creixement de l'atur mentre les empreses catalanes tenen dificultats per cobrir vacants. Quant als sindicats, la UGT ha avisat d'una evolució "preocupant", mentre que CCOO ha parlat de l'augment de l'atur més alt al llarg d'un trimestre des de la pandèmia.\r\n