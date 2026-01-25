Els senyals que indiquen que hauries de començar a buscar una altra feina

La feina és rutina. I això fa que per molt que ens agradi allò a què ens dediquem, ens pugui acabar avorrint. Però com podem distingir una falta de motivació provocada per la monotonia, d'una voluntat real de fer un canvi i provar una nova feina? Tony Hsieh, al seu llibre autobiogràfic, explica quin son els senyals clars que indiquem que realment volem un canvi.
El primer són les sensacions que tenim i es van repetint. És a dir, si hi ha un esgotament continuat, un caràcter més apàtic, o un estrès mantingut i amb el qual t'adaptes a conviure, el cos t'està enviant senyals que cal un canvi.
Hsieh posa un exemple polèmic, però que diu que li va servir. Ell sabia que estava esgotat d'una feina perquè el despertador li sonava més de sis vegades abans de llevar-se. Sí, és cert que a la majoria de persones els fa mandra llevar-se del llit, però el cert és que la velocitat amb què s'afronta el dia és un indicador clar de la motivació que genera la feina.
Una manera de comprovar si tot allò que sentim té relació amb la feina és parlar-ho amb persones del nostre entorn. La conversa ens ajuda a desenvolupar els nostres pensaments i veure si realment tenen fonament o només són idees fixes i curtes que tenim al cap. Per qui prefereixi no parlar-ho, una alternativa és escriure allò que sentim.
I un cop comprovat de què van les nostres sensacions i quin rerefons tenen, cal distingir el motiu que ens bloqueja a fer el pas del canvi. Pot ser que confiança en què les coses poden variar a l'empresa actual, poques esperances en les possibilitats del mercat laboral, o altres motius. En tot cas, cal diferenciar-los per gestionar la presa de decisions.