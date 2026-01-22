El costum quotidià que accelera l'envelliment (i que gairebé tothom fa)

Dormir poc s'ha convertit en una pràctica gairebé normalitzada a la nostra societat, que viu cada cop a un ritme més frenètic. Més enllà de tenir unes conseqüències quant a cansament l'endemà, aquest costum pot ser perjudicial per a la nostra salut. La ciència assenyala que la manca de descans pot accelerar l'envelliment. Tot i que gaudim d'una bona rutina esportiva i alimentària, aquests dos elements no compensen els efectes que dormir poc té sobre el nostre cos.
Durant el son, el cos s'encarrega de dur a terme tasques crucials: repara teixits, elimina residus metabòlics i reforça el sistema immune, entre altres. També és el moment en què es consoliden els nostres records i aprenentatges. Si retallem aquestes hores de descans, perdem aquestes funcions reparadores i essencials, i el nostre organisme reacciona. En aquest sentit, es poden veure alterades les ganes de menjar, el cortisol augmenta, la musculatura es fa més dèbil...; fet que es vincula a un risc més alt de patir malalties com ara la diabetis, la hipertensió o problemes cardiovasculars.
Més enllà d'això, estudis assenyalen que dormir menys de sis hores cada nit està associat amb una acceleració de l'envelliment, ja que el cos canvia l'activitat de gens implicats en el sistema immunitari o la regeneració cel·lular, entre altres. Així, si el costum de descansar poc se sosté amb el pas dels anys, pot derivar també en un deteriorament cognitiu.
Un son saludable, segons els experts, ha de tenir una durada d'entre set i nou hores; i això hauria de proporcionar-nos el nivell d'activitat que necessitem per aguantar tot el dia. Un altre aspecte a tenir en compte són les interrupcions del son, ja que si són molt freqüents o el descans és poc profund, el cos no es recupera totalment.
Finalment, cal tenir en compte que anar a dormir molt tard afecta el ritme circadiari. En aquest sentit, és important anar al llit quan és de nit i ja no hi ha llum. Quan això s'altera, és quan també poden aparèixer alteracions com l'insomni o la somnolència durant el dia. Així, un bon descans t'ajudarà a prevenir malalties i a alentir l'envelliment.