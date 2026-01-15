Els doctors alerten dels productes alts en proteïnes: «Molts són ultraprocessats»

Amb les vacances de Nadal superades, comença l'any i com en molts inicis, les persones es marquen propòsits. Els objectius més comuns són anar més al gimnàs i menjar més sa, tot plegat és una idea que en part agafa força després de tots els excessos de les festes.
"Sovint passem del 'tot val' durant Nadal a 'l'ara em castigo'", i és quan comencen els problemes", resumeix María Riestra Fernández, doctora de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i nutrició (SEEN) a El Periodico. En aquesta direcció, apunta al consum dels productes alts en proteïnes dels supermercats, els quals cada vegada són més consumits per la societat.
La importància de la proteïna s'ha portat a l'extrem
En aquest sentit, la doctora reconeix la importància de la proteïna, però creu que tot plegat ha arribat massa lluny. "És important per mantenir la massa muscular, però la publicitat ha portat el missatge a l'extrem. El problema és que molts d'aquests són ultraprocessats que simplement se'ls afegeix proteïna perquè semblin més sans". "Molts tenen sucres afegits i greixos de mala qualitat, i acaben desplaçant aliments molts més nutritius com ous, llegums, peix, iogurt natural o fruits secs", explica la Riestra.
Proteïna de tota la vida
Les proteïnes són importants, però més és tot el que les acompanyen, si no s'és esportista. Per això cal mirar més l'etiqueta amb el llistat dels ingredients que la paraula ressaltada que informa sobre que el producte té un extra de proteïna. "Per molta proteïna que portin, no els converteix en saludables. Cal prioritzar les fonts de proteïna de sempre: ous, peix, carns magres, combinades amb verdura, fruita i cereals integrals", detalla.
Les solucions ràpides no valen la pena
Amb la finalitat de prioritzar els aliments naturals, explica que sovint les solucions ràpides com són els productes ultraprocessats no són les millors. Al cap i a la fi, l'important és escollir hidrats de bona qualitat, greixos de bona qualitat i planificar menús que fugin de les solucions d'última hora. A més, no s'ha d'oblidar la importància de fer exercici, especialment el de força, el qual ajuda a mantenir les funcions musculars sense tant excés de proteïna. Per altra banda, la qualitat del son és molt important, ja que fa descansar el cos i regula les hormones de la fam, explica la doctora.
Per tot plegat, una manera de retallar els excessos del Nadal no és no menjar o menjar aliments que no nodreixen, ja que quan es fa això el cos ho interpreta com que falta energia i activa mecanismes de defensa. Un dels més habituals és que es manté el greix intacte, ja que es conserva de manera defensiva, augmenta la sensació de gana i es perd múscul de manera més ràpida. A més, la sensació de falta d'energia fa que el propòsit de mantenir-se sa, duri més aviat poc.