Maria Zapién, nutricionista: «L'aigua amb gas pot canviar la percepció d'aromes i gustos»

L'aigua mineral amb gas és una alternativa a l'aigua natural que cada vegada guanya més popularitat. Tot i que el seu ús és majoritari en diversos països d'Europa, a Catalunya segueix sent l'elecció d'una minoria. Però què diferencia l'aigua amb gas de l'aigua natural, i quins beneficis té? La nutricionista Maria Zapién (@ingdetusalimentos) ha compartit un vídeo a les xarxes socials amb informació diversa sobre l'aigua amb gas. En primer lloc, la nutricionista deixa clar que l'aigua mineral amb gas hidrata tant com l'aigua natural i fins i tot pot tenir més efecte saciant.
D'altra banda, explica que les bombolles que genera el diòxid de carboni activen uns receptors presents a la boca que provoquen una sensació de pessigolleig. A la pràctica, això pot canviar la percepció d'aromes i gustos, fent sentir més acidesa o dolçor en funció del què consumeixis. Així mateix, les bombolles i els minerals -sempre que l'aigua ho sigui- també actuen com a potenciadors del gust.
Un benefici prou desconegut de l'aigua amb gas és que actua com un netejador del paladar, fent marxar el greix i les restes de menjar. Per això, Zapién en recomana el consum en àpats copiosos o amb aliments greixosos com el formatge o la carn. Finalment, deixa clar que l'aigua amb gas és una beguda apta per a tothom, però cal mirar-se sempre l'etiqueta per revisar el contingut de potassi i de sodi perquè pot ser elevat. En aquests casos, les persones amb historials mèdics ho han de consultar amb el metge de capçalera.
Formatge per reduir el risc d'Alzheimer
Un recent estudi ha descobert que, tot i la dificultat per relacionar la ingesta de làctics i el risc de demència, hi ha certa correlació. La investigació duta a terme a Suècia ha comptat amb 27.670 participants, els quals tenien una edat mitjana de 58 anys, i s'ha analitzat el progrés d'aquestes persones durant 25 anys de mitjana.
De manera més concreta, l'estudi va concloure que consumir més de 50 grams al dia de formatge alt en greix (més del 20% greix) redueix el risc de demència. Mentre que un consum baix d'aquest producte, menys de 15 grams al dia, no redueix la possibilitat de patir malalties de demència com l'Alzheimer. Precisament, es va detectar que les persones que consumien més de 20 grams al dia de crema amb alt contingut de greixos, el que és un producte amb més del 30% greix, tenia un 16% de patir qualsevol mena de demència.