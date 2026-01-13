El truc per rentar les taques de la vitroceràmica amb una pastilla de rentavaixella

Les vitroceràmiques són una opció cada vegada més popular a les cuines d'arreu. Són fàcils d'utilitzar, donen bon rendiment, ocupen poc espai, i a priori generen poca brutícia. Però el cert és que a la llarga s'acaben acumulant taques de tota mena. Remeis per treure-les n'hi ha molts, però una creadora de contingut (@yolandavaquitayoli) amb àmplia experiència en temes de la llar, n'ha revelat un de desconegut i aparentment efectiu.
Segons el vídeo publicat, per treure les taques de la vitroceràmica n'hi ha prou amb una pastilla de rentavaixella i una mica d'aigua. És tan senzill com tirar una miqueta d'aigua sobre la vitroceràmica i anar fregant amb la pastilla del rentavaixella -com si es tractés d'un fregall. Les taques blanques van desapareixent com si res, i un cop ha quedat tot net, cal passar un drap humit per sobre per finalitzar la neteja.
A banda del truc de la vitroceràmica, al vídeo publicat la creadora de contingut revela altres remeis desconeguts per resoldre problemàtiques habituals de la casa. Per exemple, per netejar les taques dels matalassos, recomana barrejar aigua amb un rajolí d'amoníac i submergir-hi un drap. Aquest drap cal envoltar-lo d'una planxa i això posar-ho sobre el matalàs. Tal com es veu al vídeo, les taques marxen.
El millor producte per netejar el forn
Per aconseguir netejar el forn sense grans esforços i en menys de cinc minuts, només necessitaràs tres ingredients: un got de bicarbonat de sodi, un got d'aigua i un raig de vinagre blanc. En primer lloc, barreja els tres elements en un recipient fins a obtenir una pasta homogènia. Amb l'ajuda d'un fregall, aplica i estén aquesta massa per les parets i tota la superfície bruta del forn. No cal que freguis amb força perquè podries ratllar el forn, només cal que cobreixis bé les zones més brutes.
Un cop fet aquest pas, col·loca a dintre un bol de vidre -o un que sigui apte per a forn- amb aigua, i posa'l a 100 °C durant uns 45 minuts. Després de deixar actuar durant aquesta estona, acaba de retirar la brutícia amb un drap humit; el vapor ajudarà a estovar les restes que quedin i a potenciar l'efecte netejador de la barreja.
A més, el bicarbonat de sodi és un producte respectuós amb el medi ambient i que no suposa cap risc si entra en contacte amb aliments. Així, aquesta opció pràctica, sostenible i efectiva serà la solució definitiva per deixar impol·lut el teu forn.