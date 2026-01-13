El factor clau per reduir el risc de càncer, segons un endocrinòleg

El càncer és una malaltia amb un important factor genètic en molts casos, però també està estretament relacionada amb factors conductuals i amb altres problemes de salut. Per això, una de les prioritats actuals és avançar en la prevenció, amb la promoció d'un estil de vida saludable basat en l'eliminació de substàncies tòxiques com el tabac i l'alcohol, la reducció de la carn vermella en la dieta, la protecció contra la radiació sola i l'esport, entre altres.
En aquest sentit, el cap del Servei d'Endocrinologia i responsable de la Unitat d'Obesitat de MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten, Marcos Lahera, considera fonamental promoure la salut mantenint un pes adequat i prevenint l'obesitat, ja que, segons ell, el control contribueix "tant a reduir el risc de càncer com a protegir la salut en general". Des de MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten destaquen que l'evidència científica que vincula l'obesitat amb el càncer és cada cop més sòlida.
Subratllen que s'ha demostrat, a més, que la pèrdua de pes exerceix un efecte beneficiós en la prevenció i el pronòstic d'aquesta malaltia. Actualment, almenys 13 tipus de càncer estan associats a l'obesitat, segons estudis publicats a revistes com The Lancet, que han analitzat més d'un milió de persones.
L'obesitat incrementa el risc de càncer
L'obesitat es caracteritza per un excés de greix corporal disfuncional en què el teixit adipós produeix citocines inflamatòries que generen, entre d'altres, inflamació crònica o resistència a la insulina. "Aquest estat proinflamatori pot trencar l'ADN cel·lular i afavorir el creixement tumoral", alerta. Així mateix, el teixit adipós augmenta la síntesi d'estrògens a través de certs enzims, cosa que estimula tumors implicats inclouen alteracions en hormones com la leptina i la resistina, així com la disbiosi intestinal, que facilita l'entrada de bacteris i potencia el risc de càncer, afegeix.
Les persones obeses tenen fins a set vegades més possibilitats de tenir càncer
Paral·lelament, en un estudi amb 900.000 pacients es van avaluar diferents tipus de càncer, el seu diagnòstic i mortalitat en persones amb obesitat, i es van identificar 13 tipus clarament associats a aquesta condició. Entre ells, el més freqüent és el càncer d'endometri, la relació del qual amb l'obesitat augmenta proporcionalment al grau d'excés de pes: 1,5 vegades més risc en excés de pes, 2,5 en obesitat grau I i fins a 7 vegades en obesitat grau III.
Els tumors hormonodependents, com els d'endometri, ovari i mama (aquest darrer especialment en dones postmenopàusiques) presenten un risc elevat a causa de l'augment d'estrògens produït pel teixit adipós. Precisament, la relació amb els tumors de mama és una de les línies de treball de la doctora Laura García, cap del Servei d'Oncologia Mèdica, les investigacions de les quals han demostrat com l'obesitat pot modular el sistema immune de les pacients amb aquest tipus de càncer.
Així mateix, l'obesitat incrementa la incidència de càncer colorectal, probablement relacionat amb la inflamació crònica o la resistència a la insulina, així com la del càncer d'esòfag, afavorit per la prevalença més gran de reflux i esofagitis en persones amb obesitat. Altres tumors, com els de ronyó i pàncrees, també mostren una associació significativa, tot i que sembla que la seva relació deu principalment a l'estat inflamatori crònic i a la resistència insulínica. Altres tipus de càncers relacionats amb l'obesitat serien el càncer de fetge, estómac, meningioma, el mieloma múltiple, vesícula biliar i tiroide.