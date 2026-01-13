Els errors invisibles que dificulten perdre pes a partir dels 40 anys

Moltes persones arriben a la consulta amb la mateixa frustració: “Fa anys que menjo bé i camino cada dia, però el meu pes no varia.” A partir dels 40, el cos canvia -i també canvia la manera com reacciona als aliments, a l’estrès i al descans-. No és un “problema de voluntat”, sinó d’equilibri metabòlic i d’hàbits que, sense adonar-nos, deixen de funcionar. Com a nutricionista, veig sovint que el bloqueig arriba per petits detalls quotidians. Aquests són alguns dels errors invisibles que poden estar frenant la teva pèrdua de pes.
1 Dormir poc i malament
Dormir menys de set hores per nit altera la regulació hormonal i provoca més gana, menys energia i més dificultat per oxidar greix. La solució demana respectar un horari de descans estable, reduir pantalles abans de dormir i fer sopars lleugers. Tot això ajuda molt més del que sembla.
2 Menjar massa poc durant el dia
Moltes persones redueixen calories pensant que així baixaran més de pressa de pes, però el cos interpreta aquesta falta d’energia com un senyal d’alerta, alenteix el metabolisme i augmenta la sensació de gana a la tarda i al vespre. És millor fer àpats equilibrats amb proteïna, fibra i greixos saludables perquè menjar massa poc pot ser tan contraproduent com menjar massa.
3 Menys múscul, menys metabolisme
Amb el pas dels anys, la massa muscular disminueix si no es fa exercici de força. I això vol dir que el cos crema menys calories, fins i tot en repòs. La recomanació és incorporar exercici de força dos o tres cops per setmana (amb pes o amb el propi cos). No es tracta de “fer gimnàs”, sinó de mantenir la massa muscular viva.
4 Estrès acumulat i cortisol elevat
L’estrès crònic manté actiu el cortisol, una hormona que pot bloquejar la pèrdua de greix i afavorir l’acumulació abdominal. Encara que mengis bé, el cos pot mantenir-se en mode de “defensa”. Per evitar-ho és important reservar moments diaris de pausa i respirar conscientment abans de menjar. Petits gestos de calma milloren la digestió i el metabolisme.
5 Menjar “sa”... però sense ordre
Molts aliments “sans” (com els smoothies, les barretes o els fruits secs) poden acabar aportant més energia de la que creus. El secret no és només menjar bé, sinó menjar amb consciència i coherència amb el teu ritme de vida. L'error és picar constantment, fent petits àpats entre l'esmorzar, el dinar i el sopar. Cal deixar espai entre àpats i beure aigua o infusions quan no hi hagi gana real.
En tot cas, cuidar-se després dels 40 no és més difícil, però requereix més consciència. Passats els 40, el cos necessita més atenció, no més restriccions. Amb hàbits adequats -sobretot bona qualitat de descans i alimentació real- el metabolisme pot tornar a treballar a favor teu. No es tracta de “tornar a tenir 20 anys”, sinó d’estar en equilibri amb el teu cos actual. Amb coherència, constància i acompanyament, el canvi arriba i es manté.