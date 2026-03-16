Consell de l'OCU: la zona de la cuina on guardar els fruits secs perquè no quedin rancis

Els fruits secs són un dels aliments més ben valorats dins d'una dieta equilibrada. Tot i ser petits, concentren una gran quantitat de nutrients essencials que aporten múltiples beneficis per a la salut. Per exemple, les ametlles, nous, avellanes, festucs o anacards destaquen pel seu alt contingut en greixos saludables, especialment àcids grassos insaturats, que contribueixen a protegir el sistema cardiovascular i a mantenir nivells adequats de colesterol.
Més enllà de la seva qualitat nutricional, també són uns ingredients estrella del rebost, ja que combinen molt bé amb una immensa varietat d'aliments. Tot i els seus gairebé incomptables beneficis cal menjar-los amb mesura, fet que provoca que sovint es comprin i no es mengin tot d'una. Això fa que el més normal sigui haver-los de guardar.
Per què es fan malbé?
El problema és que si no es guarden correctament es poden fer malbé fàcilment, es tornen rancis, s'humedeixen i es poden arribar a corcar. I tenint en compte que no es pot considerar com un dels aliments més econòmics del mercat, cal guardar-los bé per aprofitar el màxim els nutrients i el sabor.
Els principals factors que afecten els fruits secs és la humitat, la calor i l'aire, així que el recipient on es guarda és essencial. La clau és guardar-los en un recipient de vindre o metàl·lic que sigui hermètic. El que marca la diferència és que els fruits secs es mantinguin el mínim de temps possible en contacte amb l'aire. Per tant, a l'hora de picotejar, és millor treure els que es menjaran i guardar la resta en el recipient, que no mantenir la bossa o oberta mentre es va menjant.
La claror accelera el procés oxidatiu
A més, un altre aspecte a tenir en compte és que no els toqui la llum. Per això, és molt pertinent guardar-los dins d'un recipient hermètic i opac, ja que la llum fa que s'acceleri el procés d'oxidació, amplificant el gust ranci i amarg del fruit.
Un dels millors llocs on guardar-los és a la nevera. En cas de voler-los guardar durant bastant temps, és important que es mantinguin a una temperatura constant i, tenint en compte les variacions de temperatura que hi ha a Catalunya, val més la pena guardar-los a la nevera.
De manera més precisa, els experts recomanen que els fruits secs es mantinguin sempre entre els 0 i 20 graus centígrads, però alguns fruits secs com les ametlles és recomanable guardar-les a una temperatura inferior als 10 graus.
Es poden congelar?
En el cas dels festucs i les nous, l'òptim és guardar-les al congelador. Un cop es volen menjar només cal treure els fruits secs del congelador 15 minuts abans i en un obrir i tancar d'ulls estaran llestos per consumir.