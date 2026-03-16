Consell de l'OCU: la zona de la cuina on guardar els fruits secs perquè no quedin rancis

Aquests petits aliments són plens de nutrients, però es fan malbé molt ràpid si no es té prou cura

Publicat el 16 de març de 2026 a les 05:30

Els fruits secs són un dels aliments més ben valorats dins d'una dieta equilibrada. Tot i ser petits, concentren una gran quantitat de nutrients essencials que aporten múltiples beneficis per a la salut. Per exemple, les ametlles, nous, avellanes, festucs o anacards destaquen pel seu alt contingut en greixos saludables, especialment àcids grassos insaturats, que contribueixen a protegir el sistema cardiovascular i a mantenir nivells adequats de colesterol.

Més enllà de la seva qualitat nutricional, també són uns ingredients estrella del rebost, ja que combinen molt bé amb una immensa varietat d'aliments. Tot i els seus gairebé incomptables beneficis cal menjar-los amb mesura, fet que provoca que sovint es comprin i no es mengin tot d'una. Això fa que el més normal sigui haver-los de guardar.

Per què es fan malbé?

El problema és que si no es guarden correctament es poden fer malbé fàcilment, es tornen rancis, s'humedeixen i es poden arribar a corcar. I tenint en compte que no es pot considerar com un dels aliments més econòmics del mercat, cal guardar-los bé per aprofitar el màxim els nutrients i el sabor.

Els principals factors que afecten els fruits secs és la humitat, la calor i l'aire, així que el recipient on es guarda és essencial. La clau és guardar-los en un recipient de vindre o metàl·lic que sigui hermètic. El que marca la diferència és que els fruits secs es mantinguin el mínim de temps possible en contacte amb l'aire. Per tant, a l'hora de picotejar, és millor treure els que es menjaran i guardar la resta en el recipient, que no mantenir la bossa o oberta mentre es va menjant.

La claror accelera el procés oxidatiu

A més, un altre aspecte a tenir en compte és que no els toqui la llum. Per això, és molt pertinent guardar-los dins d'un recipient hermètic i opac, ja que la llum fa que s'acceleri el procés d'oxidació, amplificant el gust ranci i amarg del fruit.

Un dels millors llocs on guardar-los és a la nevera. En cas de voler-los guardar durant bastant temps, és important que es mantinguin a una temperatura constant i, tenint en compte les variacions de temperatura que hi ha a Catalunya, val més la pena guardar-los a la nevera.

De manera més precisa, els experts recomanen que els fruits secs es mantinguin sempre entre els 0 i 20 graus centígrads, però alguns fruits secs com les ametlles és recomanable guardar-les a una temperatura inferior als 10 graus.

Es poden congelar?

En el cas dels festucs i les nous, l'òptim és guardar-les al congelador. Un cop es volen menjar només cal treure els fruits secs del congelador 15 minuts abans i en un obrir i tancar d'ulls estaran llestos per consumir.

