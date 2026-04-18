L'aliment típic de tardor que reapareix per primavera

Si pensem en l'aliment més típic de tardor, tots coincidim a dir que són els bolets. Per als amants de la micologia, la tardor és el moment més especial de l'any, ja que la combinació de pluges i l'arribada del fred -moderat- omplen els boscos catalans d'aquests fongs, molts dels quals comestibles. Si bé és cert que la tardor és el millor moment per collir-los i menjar-los, alguns d'aquests reapareixen més tard. Concretament, ho fan a la primavera, generalment pels volts de Sant Jordi. I més, després dels ruixats del mes d'abril, que cada vegada són una mica més freqüents.
Les pluges, juntament amb el retorn del bon temps, són precisament el motiu pel qual reapareixen algunes espècies de bolets durant aquesta època de l'any. Segons diverses guies micològiques i experts, durant les últimes setmanes d'abril i les primeres de maig revifen certs tipus de fongs comestibles. La tipologia més comuna és el Hygrophorus marzuolus, conegut popularment com a carlet negre. Aquests bolets apareixen en zones fresques de muntanya, generalment al Pirineu català.
La gran estrella de la segona -i menys coneguda- temporada de bolets és el moixernó, el qual també es coneix com el bolet de Sant Jordi. Aquest és dels que més surten durant la primavera, pels volts de la diada, com el seu nom indica, i es poden trobar en bona part dels prats del país. Ara bé, cal tenir en compte que en les zones més seques del país és complicat poder-los collir, ja que n'hi ha molts menys.
La millor manera de conservar els bolets
Collir els bolets no és gairebé mai el problema a l'hora de sortir-los a buscar, ja que sempre porta darrere una bona preparació. Ara bé, com conservar-los sovint és un problema. En aquest sentit, la reconeguda xef Carme Ruscalleda té un truc per emmagatzemar-los. A primera vista la seva manera de fer-ho té poca cosa d'enginyosa: diu que ho fa en una carmanyola, un dels estris que segur que heu fet servir.
Ara bé, no es refereix a l'envàs de plàstic sinó que per millorar-ne la conservació es refereix a fer embolcalls en paper de cuina. Els bolets en paper de cuina s'han de distribuir en paquetets. Ruscalleda recomana posar-los en forma de creu, fer una pila dels bolets, i tot seguit, tancar-ho perquè sigui més hermètic.