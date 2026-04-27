El mètode definitiu per cuinar un arròs blanc «perfecte», segons un xef

L'arròs és un ingredient bàsic en les cuines d'arreu del món i, a llocs com el continent asiàtic, és tota una religió; fins al punt d'arribar a ser un element clau en l'alimentació del dia a dia. L'elaboració és, en principi, bàsica, però el cert és que no és tan senzill aprendre a coure l'arròs perquè quedi sempre solt i al punt. Les quantitats, les mesures i els temps són fonamentals per a aconseguir-ne la perfecció.
“Així és com es fa l'arròs perfecte en una olla”, comença el Chris Cho, un xef americà d'ascendència coreana que comparteix els seus trucs i consells a través de les seves xarxes socials. El cuiner explica que el primer que cal fer és "rentar l'arròs" i remarca que aquest pas és imprescindible per a aconseguir un arròs solt, esponjós i de textura més agradable, ja que s'aconsegueix eliminar al màxim el midó propi d'aquest cereal. Segons Cho, cal deixar que l'aigua "corri per damunt" de l'arròs i rentar-lo "tres vegades".
El segon pas té a veure amb la quantitat d'aigua necessària. Cal cobrir l'arròs amb aigua fins que, en introduir la mà a l'olla, l'aigua arribi als artells o a la primera falange. Aquesta referència visual sol indicar una proporció adequada per obtenir un arròs blanc ben cuit, si s'aplica la regla del 10-5-5. El xef explica que s'ha de posar “l'arròs amb l'aigua a foc fort" i, quan comenci a bullir, coure'l durant "deu minuts” també a foc fort. A continuació, s'ha de mantenir la cocció "a foc mig-baix durant cinc minuts més" i, finalment, apagar el foc i deixar l'arròs al vapor "cinc minuts encara”.
La norma és senzilla i infal·lible alhora, segons Cho, i permet de brodar sempre el procés sense necessitat de bàscules ni cronòmetres. Aquesta, però, no és l'única manera de coure l’arròs blanc. Altres cuiners, per exemple, torren l’arròs en oli primer i després hi afegeixen l’aigua en fred i el fan bullir. També hi ha la possibilitat d'afegir-hi un pessic de sal.
Un aliment amb bones propietats
Segons el Departament d'Agricultura dels Estats Units, una porció de 100 grams d'arròs blanc cuit conté aproximadament 130 calories. La quantitat pot variar lleugerament en funció de com es cuini o del tipus d'arròs però, en general, l'arròs blanc és considerat un aliment moderadament calòric. A més, la majoria de les seves calories provenen dels carbohidrats, que representen al voltant del 28% de la seva composició en una porció cuita i que són un macronutrient és essencial per a l'obtenció d'energia.
Un altre dels avantatges de l'arròs blanc és que és fàcil de digerir, cosa que el converteix en un aliment ideal per a persones amb problemes digestius o que viuen un procés de recuperació d'una malaltia. A més, l'arròs blanc és baix en greixos, ja que conté menys d'un gram de greix per cada 100 grams cuits i gens de colesterol.