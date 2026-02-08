És segur reaprofitar l'arròs que sobra? Com conservar-lo i reescalfar-lo

L'arròs és un dels aliments més consumits arreu del món. I gairebé és una norma no escrita que, quan en cuinem a casa, ens en sobra una part. És per això que molta gent guarda les restes en una carmanyola per menjar-s'ho l'endemà combinat d'alguna altra manera. Però hi ha un dubte generalitzat: és realment segur menjar-se l'arròs sobrant després de 24 hores de la primera cocció?
Segons detalla l'enginyera d'aliments Mariana Zapién, coneguda a les xarxes socials com @ingdetusalimentos, la resposta no està en l'arròs, sinó en com s'emmagatzema i gestiona després de la cocció. No fer-ho correctament pot afavorir la proliferació de bacteris, i les toxines no s'eliminen quan es reescalfa l'aliment, fet que augmenta el risc de malestar gastrointestinal.
El principal motiu de la preocupació és el bacteri Bacillus cereus, que pot estar present a l'arròs. Segons explica l'especialista, aquest bacteri forma espores resistents capaces de sobreviure a la cocció i a temperatures de refrigeració. Si l'arròs queda massa estona fora de la nevera, les espores generen toxines que provoquen malestar o, fins i tot, intoxicacions alimentàries.
Un detall clau és que les toxines que produeix el bacteri no es destrueixen amb la calor. Per això, reescalfar l'arròs abans de consumir-lo ajuda a millorar el sabor, però no n'elimina les toxines i, per tant, no sempre es garanteix que sigui segur menjar arròs després de diverses hores a temperatura ambient.
Com conservar l'arròs de forma segura
Així, quina és la manera més segura de guardar i conservar l'arròs després que hagi sobrat? Per reduir riscos i mantenir l'arròs cuit segur per al consum, fins i tot després de 24 hores, Zapién recomana seguir algunes pràctiques senzilles.
En primer lloc, refredar-lo ràpidament. No deixis l'arròs molt temps fora de la nevera després de cuinar-lo. Això implica no superar una hora a temperatura ambient, ja que com més temps passi fora de la nevera, més alt és el risc de proliferació bacteriana.
Alhora, és recomanable guardar l'arròs en porcions petites. Això facilita que es refredi més ràpidament i de manera uniforme. I, per tant, permet reescalfar només la porció que es consumirà, perquè no és bo escalfar diverses vegades el mateix arròs.
Alerta amb aquesta dada: l'arròs no es pot consumir després de tres dies d'emmagatzematge. Encara que estigui refrigerat, no és segur fer-ho perquè les toxines hauran proliferat exponencialment. I, per tant, és millor congelar-lo si es vol conservar durant més temps.