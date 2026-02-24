La fruita rica en vitamines que millora la digestió i protegeix el cor

Si busques un aliat natural per cuidar la teva salut sense renunciar al sabor, hi ha una fruita que no pots passar per alt. Es tracta d'una fruita tropical que és rica en vitamines essencials, fibra i compostos antioxidants, tot d'elements que poden beneficiar tant el sistema digestiu com el cor. Parlem de l'albercoc, típic dels mesos que s'apropen, la primavera i l'estiu.
Un dels punts forts d'aquesta fruita és la fibra. Segons la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) els albercocs aporten fibra soluble i insoluble, clau per afavorir el trànsit intestinal i prevenir el restrenyiment. A més, aquesta fibra contribueix a mantenir una microbiota equilibrada i ajuda a regular els nivells de sucre en sang. Tot plegat té una repercussió positiva en la salut general de les persones.
Més enllà de la fibra, l'albercoc té altres beneficis per a la salut. També és ric en potassi, un mineral essencial per controlar la pressió arterial i reduir el risc d’hipertensió. Segons institucions com la Harvard T.H. Chan School of Public Health, una dieta rica en fruites amb potassi i antioxidants s’associa amb una millor salut cardiovascular i amb menys risc de patir malalties del cor.
Què significa que sigui de color taronja?
D'altra banda, de l'albercoc també destaca el seu característic color taronja, que és sinònim de betacarotens, precursors de la vitamina A. Aquests són fonamentals per a la salut de la pell i la vista. A més, també aporta vitamina C, que contribueix a protegir les cèl·lules de l’estrès oxidatiu i reforça el sistema immunitari. Aquest còctel nutricional és el motiu per què sovint els nutricionistes recomanen incloure aquesta fruita per gaudir d'una dieta equilibrada.
Fresc, en amanides, en batuts o fins i tot assecat, l’albercoc és una opció senzilla per sumar nutrients al menú diari. Incorporar-lo amb regularitat pot ser un petit gest amb grans beneficis: una millor digestió, un cor més protegit i un extra de vitamines en cada mos.