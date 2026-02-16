Aquests són els aliments que augmenten la serotonina i t’ajuden a ser més feliç, segons un nutricionista

Ser feliç és el principal objectiu a la vida, hi ha persones que ho qualifiquen de meta i altres de procés. Sigui com sigui la felicitat és un concepte molt estudiat i perseguit per la majoria de la societat. Hi ha persones que els fa feliç aconseguir objectius professionals, altres prioritzen les relacions socials, ja sigui amb amics o familiars, i hi ha d'altres que busquen un equilibri que avui dia és complicat per les preses i les obligacions.
Tot i això, hi ha diverses maneres d'acostar-s'hi. La dopamina és una substància química que està estretament vinculada a la motivació, el desig i la sensació de recompensa, per això és coneguda comunament i tan rellevant per la felicitat. Aquesta substància és present en el nostre cos quan es fa esport, s'assoleixen objectius i també en el menjar.
Tot i això, cal tenir en compte que hi ha aliments que activen la dopamina i generen pics de plaer de manera ràpida, però que dura poc. En el cantó oposat es troben els aliments que activen la serotonina, un neurotransmissor clau per al benestar emocional, la calma i l'equilibri.
Paraula d'expert
En aquest sentit, Juan Bola, nutricionista i tècnic físic i esportiu, ha assenyalat en una entrevista a El Mundo quins són els aliments que amb majors nivells de triptòfan els quals generen serotonina i afavoreixen a l'equilibri emocional. "La dopamina i la serotonina compleixen funcions diferents per al cervell i l'organisme", explica.
El peix blau és una font natural d'Àcids greixosos Omega-3, especialment EPA i DHA, fonamental per al bon funcionament del cervell. Aquests nutrients ajuden a regular l'estat d'ànim i afavoreixen la capacitat de concentració, fet que el situa com un aliment ideal per a etapes amb càrregues elevades de feina o exàmens. Tant les sardines, com les anxoves, els seitons i el salmó són aliments molt recomanats.
En segon lloc, hi ha la carn. Tot i que hi hagi experts que assenyalen que és un aliment exageradament consumit, la seva ingesta és molt beneficiosa. Aporta als nivells de triptòfan, un aminoàcid que afavoreix el descans. A més, també és una font rica en ferro, zinc, vitamina B12 i folato (vitamina B9). La carn i les seves vitamines contribueixen a cuidar el sistema nerviós i a regular els nivells d'energia. En el mateix sentit, els ous també aporten alts nivells de triptòfan.
Atenció amb el grau de cacau
El xocolata negra també un dels aliments més destacats: ric en triptòfan i vitamines que afavoreixen l'alliberació de serotonina. Com tot, s'ha de prendre amb moderació i l'especialista recomana que el grau de cacau no baixi de 85%: "Que no ens venguin sucre per xocolata", diu.
Altres aliments rics en triptòfan són els fruits secs, els quals a més, aporten greixos saludables i magnesi. Els làctics, aliments fermentats, aporten un equilibri a la microbiota intestinal, alts nivells de triptòfan i calci, els quals regulen la producció de serotonina.