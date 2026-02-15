Prendre aquesta quantitat de cafè diària està vinculat amb un menor risc de demència

Un estudi liderat per investigadors de la Universitat Harvard i publicat recentment a la revista mèdica JAMA ha revelat que el consum moderat de cafeïna –equivalent a uns tres cafès al dia– està associat amb un menor risc de desenvolupar demència, inclòs l’Alzheimer. La recerca conclou que el risc disminueix progressivament amb l’augment del consum fins a arribar als 300 mil·ligrams diaris de cafeïna, però que, a partir d'aquest punt, s’estabilitza. Dos experts n'han parlat aquesta setmana a L'Altaveu, de la 2Cat, i alerten que, si bé això és cert, "s'ha d'agafar molt amb pinces".
"El que s'ha vist és que, efectivament, persones que prenen més cafeïna tenen menys risc de patir Alzheimer i els que no en prenen gens tenen més risc", corroborava el periodista científic Josep Corbella. Hi ha una quantitat concreta, però, a partir de la qual el risc ja no baixa més. "Quan arribes als 300 mil·ligrams de cafeïna ja no tens més benefici", detalla Corbella. Segons el periodista aquesta quantitat equival aproximadament a tres cafès, però, de quin tipus? En el cas dels americans, equivaldria a tres i, en el cas dels expressos, a tres o quatre –tot i que pot variar segons el tipus de preparació–.
Segons l’estudi, la cafeïna podria tenir efectes neuroprotectors, una hipòtesi que, en realitat, ja havia estat suggerida en investigacions anteriors. Tot i això, els autors remarquen que es tracta d’una associació observacional i que no es pot establir una relació directa de causa-efecte. Factors com l’estil de vida, l’alimentació o el nivell d’activitat física també poden influir en el risc de deteriorament cognitiu.
En aquesta línia, el doctor Jordi Mestres adverteix que la conclusió de la recerca “s'ha d'agafar molt en pinces". "Ja se sabia que el cafè té efectes neuroprotectors, però el mateix estudi conclou que s'ha de fer més recerca. No vol dir que si prenem més cafès ja estarem fora de risc de patir Alzheimer", explicava a la 2Cat. A més, el doctor puntualitza que, segurament, les persones que han participat en l'estudi prenien cafè "a part d'altres coses que ja feien".
Així, els experts coincideixen que el consum moderat de cafè pot formar part d’uns hàbits saludables, però no és una garantia contra la demència. La prevenció continua passant per una combinació de factors: alimentació equilibrada, exercici regular, estimulació cognitiva i control dels factors de risc cardiovascular.