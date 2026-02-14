Un expert en longevitat revela com menjar pa per millorar la digestió i la microbiota

Menges pa? El compres cada dia o el congeles? El doctor David Céspedes, expert en longevitat, ha revelat un gest senzill que pot tenir un impacte directe i immediat en la digestió i la salut de la microbiota: congelar-lo abans de consumir-lo. "Hauries de començar a fer-ho", assegura. Segons explica, el fet de congelar el pa i descongelar-lo posteriorment no s'ha de fer només per una qüestió de conservació, sinó que "en canvia l'estructura totalment" i això té conseqüències metabòliques reals en el teu cos.
El pa és ric en midó, un carbohidrat que habitualment es digereix ràpidament i que pot provocar un augment sobtat de la glucosa en sang, explica Céspedes. Així, quan el pa es congela i es descongela, "part d'aquest midó es converteix en midó resistent", de manera que l'organisme no l'assimila de la mateixa manera que al midó convencional.
Aquesta transformació fa que aquest carbohidrat no es digereixi a l'intestí prim, sinó que arribi intacte al còlon. Allà, explica l'expert, "alimenta els bacteris bons i actua com un probiòtic". Aquest efecte afavoreix l'equilibri de la microbiota intestinal i contribueix a una millor salut digestiva.
A més, el canvi estructural del midó té un impacte directe en el metabolisme: "Redueix els pics de glucosa en sang i fa que absorbeixis menys calories", destaca el doctor expert en longevitat. En conjunt, Céspedes assegura que aquesta pràctica pot tenir grans beneficis en la teva salut i traduir-se en un "control més gran de la glucosa" i una "digestió més saludable".
La clau del fundador de Turris perquè no se't faci malbé
En la mateixa línia, el fundador de la fleca Turris, Xavier Barriga, revelava fa unes setmanes els passos que hem de seguir per aconseguir que el pa no se'ns faci malbé durant gairebé dues setmanes al congelador. En una entrevista al programa Tot es mou de 3Cat, assegurava que es tracta d'un truc "molt senzill". El primer requisit és que el pa sigui ben fresc: "L'ideal és tallar-lo i protegir-lo molt bé", assenyala. Abans de posar-lo al congelador, cal embolicar-lo amb dues bosses diferents, una de paper i una altra de plàstic. El fundador de la fleca aconsella que les dues bosses estiguin ben tancades i, "aleshores, al congelador!".
Per què calen dues bosses? "Per protegir-lo", explica Barriga. No només això, sinó també perquè "no s'assequi i no agafi altres olors d'altres coses que hi ha". D'aquesta manera, el podrem guardar entre una i dues setmanes.