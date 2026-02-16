Els làctics han estat presents a la dieta humana des de fa milers d’anys, i no només com un simple aliment, sinó com una peça clau per al bon funcionament del nostre organisme. Rics en proteïnes d’alta qualitat, calci i vitamines, els productes làctics com la llet, el iogurt o el formatge no només aporten nutrients essencials per a ossos i dents, sinó que també tenen un paper important en la salut metabòlica i el sistema immunitari. A més, els iogurts i altres derivats introdueixen microorganismes beneficiosos que poden contribuir a l’equilibri de la microbiota intestinal.
Tot i això, no tots els làctics són iguals, i a l’hora de triar un iogurt al supermercat no només cal mirar el sabor, sinó també la qualitat nutricional i la composició. En un mercat on l’oferta és cada vegada més àmplia, identificar quins iogurts destaquen per la qualitat i valor nutritiu pot fer una gran diferència.
Anàlisi de 12 iogurts
Per aquesta raó, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat una dotzena de iogurts grecs de supermercat per valorar el seu valor nutricional, la textura, el sabor, els ingredients i el preu. Els iogurts grecs s'elabora a partir d'un procés de filtració en el qual s'elimina el sèrum de la lactosa, el sucre natural de la llet, i per aquesta raó té una textura més espessa i un gust amb un toc agre. Tot i que aquesta sigui la manera tradicional de crear els iogurts grecs, alguns afegeixen nata.
Segons l'anàlisi de l'OCU, afegir nata durant el procés d'elaboració del iogurt grec incrementa el contingut de greixos fins a un 10%. El que suposa que les quilocalories s'enfilin fins a les 143, en comparació a les 85 kcal que en té un d'elaboració clàssica.
L'OCU ha lloat l'ampli catàleg de iogurts grecs que hi ha de marca blanca. L'organització assenyala que el 70% dels iogurts que es venen són de marca blanca, les quals sovint aposten per unes mides més grans i millors opcions familiars, fet que rebaixa el preu per quilo comparat amb els iogurts de mida petita o individuals.
Els millors iogurts del supermercat
Després d'avaluar 12 iogurts grecs naturals, l'OCU ha seleccionat tres marques que sobresurten per sobre de la resta per la relació preu-qualitat. En primer lloc, hi ha el Carrefour Extra (costa 2,07 euros el quilo), Oikos de Danone (6,68 euros el quilo) i Alipende d'Ahorramás (2,07 el quilo). Aquests tres iogurts destaquen tant pel valor nutricional com per la textura i gust, les quals han estat analitzades per experts.
Amb l'anàlisi, l'OCU ha comprovat que tot i que l'oferta mitjana és positiva en relació amb els nutrients hi ha variacions que empitjoren el valor nutricional. Un exemple són els iogurts grecs de stracciatella, el qual aporta un alt nivell de sucre.