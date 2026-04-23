El retorn de la calor ha relegat alguns dels ingredients més típics de l'hivern en un segon pla, com el caldo de verdures, molt utilitzat per fer sopes. El caldo, però, també és imprescindible per a altres receptes que sí que venen de gust durant la primavera i l'estiu. I, en aquests casos, sempre és molt millor poder elaborar el caldo de verdures que comprar-ne un de prefabricat. Però, com es pot aconseguir un caldo amb el gust potenciat, on s'apreciïn tots els sabors diferents?
El xef de renom Jordi Cruz, guardonat amb tres estrelles Michelin, ha revelat a través de les seves xarxes socials el truc per aprofitar al màxim el sabor del caldo i convertir-lo en un "àpat lleuger" per quan el cos ho necessita. La clau, per al xef, és incorporar salsa de soja blanca a la recepta. Aquest producte, poc comú en els supermercats convencionals, es pot comprar en botigues especialitzades en aliments asiàtics.
La recepta és senzilla: un quilo i mig de verdures -des de porro fins a col-, dos litres i mig d'aigua, deu grams de sal per cada litre -és a dir, vint-i-cinc grams en total- i una cullerada de salsa de soja blanca. La quantitat de salsa de soja es pot modificar en funció del gust del comensal.
La recepta, pas a pas
La recepta del caldo de verdures és molt senzilla de seguir. El primer pas, tal com explica Jordi Cruz, és tallar les verdures a daus -no cal que siguin especialment petits- i posar-les totes dins l'olla plena d'aigua. Després, incloure-hi la sal i la salsa de soja blanca. Un cop col·locats els ingredients, el següent pas és portar-los a bullir i deixar-ho una hora i quart a foc lent, ja que d'aquesta manera es couen a poc a poc les verdures.