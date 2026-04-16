Quin és el millor esmorzar per tenir bona salut? L'opinió dels experts és diversa a l'hora de respondre a aquesta qüestió, però en totes les respostes plana una tònica constant: és fonamental esmorzar per començar bé el dia. Ara bé, sobre què cal consumir a primera hora del dia, després de llevar-nos, ja hi ha una mica més debat. Un dels esmorzars més típics és un parell de torrades de pa amb una mica de tomàquet acompanyades d'un bon cafè i un suc de taronja.
Aquest esmorzar molt característic de la dieta mediterrània, però, també amaga alguns riscos. El metge especialista en medicina preventiva, Pedro Luís, expert en longevitat, alerta que aquest tradicional esmorzar és el millor mètode per envellir més de pressa: "Aquest esmorzar et fa envellir tres vegades més ràpid", argumenta l'especialista, que fa una tasca de divulgació a través de TikTok. El doctor, amb un to irònic, assegura que aquest àpat és el motiu pel qual apareixen arrugues abans d'hora: "Menges cada dia pa amb tomàquet i oli pensant que estàs fent una cosa sana, però realment el que estàs fent és liquidar el teu capital biològic sense adonar-te'n", afirma.
L'expert en longevitat assegura que "no tot el que és perillós arriba amb embolcall de menjar escombraries", i considera que hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte de cara a planificar-se la salut a llarg termini. Més enllà, l'especialista també assegura que aquesta tipologia d'esmorzar només provoca que a mig matí tornis a tenir gana i necessitis prendre't un altre cafè, provocant més ansietat i baixades d'energia.
Les recomanacions de l'expert
Per contra, l'expert en medicina preventiva assegura que la millor manera d'esmorzar per tenir un bon envelliment, quan toca, és esmorzar variat que faciliti "senyals d'estabilitat energètica" i que deixi ple: "Un esmorzar que mantingui, no que entretingui", apunta. L'àpat correcte, des del seu punt de vista, és un ou amb alvocat i un iogurt grec amb fruit secs: "És la manera de deixar de començar el dia amb el mode de supervivència", argumenta l'expert. Seguir aquesta dieta, però, no sempre és possible. "Deixa de seguir esmorzars mediocres que et tenen vivint a empentes i rodolons", exclama.
El fruit sec que et millora la memòria
Sempre diuen que els petits canvis són els que marquen la diferència. Segons la dietista-nutricionista Júlia Farré, incloure un grapat d'aquest fruit sec a l'esmorzar pot tenir beneficis importants per a la salut, i assegura que fer-ho diàriament pot ajudar a prevenir malalties cardiovasculars, millorar la funció cognitiva i cuidar la microbiota intestinal. Es tracta de les nous. “Canviar o enriquir els esmorzars habituals amb un grapat de nous pot ser una manera pràctica d’afegir greixos insaturats, omega-3 ALA, fibra i proteïna vegetal a un àpat que moltes persones repeteixen gairebé cada matí”, destaca l'experta, que també apunta que una bona opció és menjar-les amb el iogurt o la civada, així com el pa i la crema de nous.
Concretament, l'experta assegura que una ració de 30 grams de nous aporta 2,7 grams d’àcid alfa-linolènic (ALA), 4,6 grams de proteïna i 2 grams de fibra. Segons la Unió Europea, aquest tipus d'omega-3 contribueix a mantenir uns nivells normals de colesterol en sang. D'altra banda, també s'associa amb una millor elasticitat dels vasos sanguinis.