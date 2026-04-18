Els beneficis de menjar un grapat de fruits secs cada dia, segons un farmacèutic

Evitar els fruits secs per por d'engreixar és un mite ben estès entre la nostra societat. Es tracta, però, d'una falsa creença. En realitat, els fruits secs tenen nombrosos beneficis per al cervell, l'intestí i, fins i tot, la salut mental. Segons el farmacèutic i divulgador Sento Segarra, cada dia que no en mengem estem privant el nostre cos de múltiples avantatges.
"Els greixos monoinsaturats dels fruits secs alenteixen l'absorció de sucre", explica Segarra. Així, menjar-ne contribueix a no tenir pics de glucosa ni baixades d'energia. En la mateixa línia, el farmacèutic apunta que també ajuda a no patir ansietat per menjar una estona després.
Concretament, l'expert parla dels beneficis de dos fruits secs. Sobre els ametlles, diu que "actuen com a prebiòtics i alimenten els bacteris de l'intestí". Segons Segarra, la salut intestinal és clau per tenir unes bones defenses que ens protegeixin dels virus i bacteris. D'altra banda, assegura que les nous "redueixen el colesterol dolent" i, a més, assenyala que nombrosos estudis les vinculen amb un menor risc de depressió i de deteriorament cognitiu.
I quina quantitat és l'adequada? Segarra recomana menjar un grapat de fruits secs a mig matí o abans d'entrenar. Sobretot, però, suggereix que cal evitar-les abans d'anar a dormir.
El secret de les nous
A aquestes declaracions s'hi sumen les de la dietista i nutricionista Júlia Farré, que assegura que menjar nous a l'esmorzar diàriament ajuda a prevenir malalties cardiovasculars, millorar la funció cognitiva i cuidar la microbiota intestinal. Concretament, l'experta assegura que una ració de 30 grams de nous aporta 2,7 grams d’àcid alfa-linolènic (ALA), 4,6 grams de proteïna i 2 grams de fibra. Segons la Unió Europea, aquest tipus d'omega-3 contribueix a mantenir uns nivells normals de colesterol en sang. D'altra banda, també s'associa amb una millor elasticitat dels vasos sanguinis.
Són diversos els estudis epidemiològics, assaigs clínics i revisions les que han explorat durant més de 30 anys el perfil nutricional de les nous, que pot contribuir a millorar la qualitat de la dieta i altres aspectes de la salut. “La literatura científica dona més suport al paper de les nous dins de patrons alimentaris saludables que no pas a la idea d’atribuir-los efectes miraculosos com a aliment aïllat”, assegura Farré.