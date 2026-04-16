Els tres hàbits alimentaris que més influeixen en les malalties del cor

A partir de determinada edat, la importància per la salut cardiovascular augmenta perquè el risc de patir un infart o de desenvolupar una malaltia del cor també incrementa amb el pas del temps. Arribats a aquest punt, el que els especialistes recomanen és tindre molta cura de mantenir al llarg de la vida hàbits quotidians saludables, sobretot, una dieta equilibrada. Ara bé, la recerca també apunta que no cal transformar completament l’alimentació per obtenir beneficis: n’hi ha prou amb modificar alguns aspectes clau.
Així ho conclou un estudi recent publicat a la revista Nature Medicine, liderat per l’investigador José Francisco López Gil en el marc del Global Burden of Disease 2023 (GBD 2023). El treball revela que una dieta inadequada va estar relacionada amb més de 4 milions de morts per cardiopatia isquèmica el 2023. A més, identifica tres hàbits alimentaris concrets que, per si sols, expliquen prop del 60% de la mortalitat cardiovascular associada a l’alimentació.
Els tres factors més determinants
Segons la investigació, hi ha tres elements que concentren bona part del risc cardiovascular atribuïble a la dieta. El primer és la poca presència de fruits secs, és el factor amb més impacte negatiu, amb 9,87 morts per cada 100.000 persones. Tot seguit, el segon factor és el baix consum de cereals integrals (9,22 morts per cada 100.000), i, en tercer lloc, l’excés de sal afegida, que causa, segons l'estudi, 7,15 morts per cada 100.000 habitants.
El cardiòleg José Abellán explica al seu vídeo d'Instagram que, "controlant aquests tres factors alimentaris", es pot, de manera molt més eficaç millorar l’alimentació i reduir la probabilitat de patir malalties del cor.
Altres hàbits quotidians que afecten al cor
Altres hàbits menys coneguts també poden influir en la salut cardiovascular, de fet, hi ha alguns que si es fan abans de dormir afecten directament a la nostra circulació sanguínia. Per exemple, reduir l’exposició a pantalles abans d’anar a dormir és clau per protegir el descans i la salut cardiovascular. També es recomana evitar sopar tard i fer exercici físic molt intens a última hora del dia. Igualment, prendre suplements en dosis inadequades o en moments poc adients pot alterar el ritme natural del son i el funcionament cardiovascular.