La norma de no llençar el menjar és una de les primeres que s'ensenyen als infants i, encara més, amb l'increment del preu de la cistella bàsica de la compra. Si bé, hi ha circumstàncies en què aquesta pràctica pot ser perillosa, tal com avisa l'expert en seguretat i divulgador Miguel Assal en un vídeo a les xarxes socials.
Es tracta dels aliments que, a causa del pas del temps o d'una conservació incorrecta, tenen parts amb fongs. És habitual en el cas de la fruita i els tubercles i hi ha qui pensa que tallant la part dolenta i deixant la resta ja no hi ha riscos.
El cert, però, és que el fong ja s'ha alliberat i és present a tota la peça, tot i que només sigui visible en una part. "Tallar el dolent i deixar el que sembla bo no és una bona idea", alerta Assal.
A més, tampoc recomana guardar menjar en llaunes metàl·liques obertes, encara que siguin l'envàs d'origen, ja que hi ha risc de patir botulisme. En canvi, cal desar el menjar sobrant en una carmanyola de vidre, preferentment, o en un plat de ceràmica tapat amb paper film.
Finalment, Assal explica que les patates que tenen brots a l'exterior i a dins tenen zones verdoses estan contaminades per un compost molt tòxic: la Solanina. Si es menja, avisa, pot provocar afeccions com mal de cap i de panxa, així com nàusees i vòmits.
L'error silenciós a l'hora de menjar que saboteja la salut
La vida moderna, frenètica i plena d'estímuls, perjudica la salut. Així ho lamenta la dietista integrativa, experta en psiconeuroimmunologia, microbiota i patologies digestives, Yor D. Andonova, que posa l'accent en les males pautes alimentàries esteses entre la població. El primer error, a parer seu, és el tipus de dieta, que no sempre s'aproxima a la mediterrània, rica en vegetals i productes frescos i variats. Si bé, hi ha un error a l'hora d'ingerir que ho "saboteja" tot i pot desequilibrar la digestió.
Es refereix a no mastegar les vegades que convé. Això pot provocar símptomes com inflor abdominal, ardor, reflux, gasos o, fins i tot, mal d'estómac. "Mastegar malament té un impacte significatiu en el procés digestiu: és el primer pas d'una cadena que funciona com un dòmino, de manera que si cau una fitxa, les altres aniran darrere", adverteix.
En definitiva, Andonova recomana mastegar entre 20 i 30 vegades perquè el menjar es descompongui prou i pugui passar a la següent fase del procés digestiu. I és que, tal com detalla, amb cada mossegada i moviment de la llengua, es barreja l'aliment amb la saliva i arrenquen així la seva descomposició i la primera absorció de nutrients, especialment hidrats de carboni simples, com sucres i farines, mitjançant uns enzims anomenats amilases, afegeix.