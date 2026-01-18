Les sabates que hauries d’evitar segons un podòleg (encara que estiguin de moda)

El calçat és molt més que una qüestió d’estètica: és un element clau per a la salut. Els peus sostenen tot el pes corporal i actuen com a base de l’equilibri i del moviment, de manera que una mala elecció de sabates pot desencadenar problemes que van des de dolors plantars fins a lesions en genolls, malucs o esquena. Tot i això, sovint es prioritza la moda per damunt del confort i la funcionalitat, sense tenir en compte que el tipus de sabata pot influir directament en la postura, la trepitjada i, en definitiva, en la qualitat de vida.
Per saber destriar entre sabates que generen molèsties amb el pas del temps o altres que aporten fins i tot beneficis, Manu Vidal ha publicat diversos vídeos on valora com és d'adequat cada calçat pel benestar postural i explica els motius. Vidal, conegut com a @Podomanu, té gairebé 350.000 seguidors a Instagram i penja tota mena de continguts per divulgar coneixements sobre la podologia.
Claus per detectar si és un bon calçat
Manu Vidal es fixa molt en tres elements claus: la puntera, la sola i el taló. Per una banda, explica que la puntera ha de ser el màxim ample, el que fa que les sabates que són estretes o acaben en bec no siguin una bona opció. A més, com per exemple el cas de les Converse, hi ha sabates que tenen la puntera estreta i a més no són flexibles, ja que van recobertes d'una goma rigida.
En segon lloc, cal posar atenció a la sola. Però no només en com de gruixuda és sinó, si també és flexible. Per una banda, és molt important que la sola sigui gruixuda i aporti molt amortiment, però sense descuidar que sigui un amortiment estable, no que faci perdre l'equilibri. Per altra banda, ha de ser flexible, ha de permetre que en tota la llargada de la sola tingui mobilitat per adaptar-se a la corba amb la qual el peu fa cada passa.
El taló també és molt important, tant per la seva alçada com pel pont. Vidal detalla que una mica d'alçada és ideal perquè el taló estigui més elevat que la puntera i no sigui totalment pla. Per altra banda, també és important que no tingui "coll d'elefant". Aquest tipus de taló és el que en el lloc on s'enganxa la sabata amb la sola per la part posterior fa una espècie de coll de botella i és molt estret de sobte, això fa que la persona tingui menys equilibri a l'hora de caminar.
Alerta amb les sabates que estan de moda
Un detall que no deixa escapar és l'alçada de la canya, les típiques baves Jordan altes són dolentes perquè no permeten que el turmell tingui mobilitat, explica. A més també, detalla que les sabates no han de pesar gaire.
En ambdós rànquings que fa Vidal, les millors sabates coincideix: esportives i amb la puntera ampla. De la mateixa manera que amb les darreres, que acostumen a ser molt rígides, de plàstic i pesades.