Tens mal alè? Aquestes són les causes i les solucions per evitar-lo

El mal alè, conegut científicament com a halitosi, és un problema més habitual del que sembla. Tot i que sovint s’associa a haver menjat algun aiment potent com all o ceba, la realitat és que darrere d’aquesta olor persistent hi pot haver diversos factors. Segons institucions mèdiques com la Mayo Clinic i la Cleveland Clinic, en la majoria dels casos l’origen es troba a la boca mateixa, però no sempre és tan simple com sembla.
La causa més freqüent és l’acumulació de bacteris. Quan les restes de menjar es queden atrapades entre les dents, a les genives o a la superfície de la llengua, els bacteris les descomponen i alliberen compostos sulfurats volàtils, responsables de l’olor desagradable. Per això, una higiene bucal insuficient és el principal detonant.
Un altre factor clau és la boca seca. La saliva té una funció protectora: neteja la la boca per dins i ajuda a eliminar partícules i microorganismes. Quan la producció de saliva disminueix -per deshidratació, consum d’alcohol, tabac o determinats medicaments-, l’alè pot empitjorar. També és habitual notar mal alè al matí, després de moltes hores sense produir prou saliva durant l'estona de descans.
També hi ha malalties
Les malalties de les genives, com la gingivitis o la periodontitis, són una altra causa habitual. En aquests casos, la inflamació i les infeccions generen una olor persistent que no desapareix només amb un raspallat ràpid. A més, problemes com càries no tractades, infeccions dentals o pròtesis mal ajustades poden contribuir-hi.
Encara que menys freqüent, l’halitosi també pot estar relacionada amb problemes mèdics generals. El reflux gastroesofàgic, infeccions sinusals cròniques o determinades patologies metabòliques poden provocar una olor característica a l’alè. Per això, si el problema persisteix malgrat una bona higiene oral, és recomanable consultar un professional.
Com posar remei el mal alè?
Pel que fa a les solucions, els experts coincideixen en unes pautes bàsiques: raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia, utilitzar fil dental diàriament i netejar la llengua amb un raspador específic, també és important mantenir una bona hidratació i evitar el tabac. Els col·lutoris antibacterians poden ajudar, però no substitueixen una neteja mecànica adequada.
Les revisions periòdiques al dentista són fonamentals per detectar problemes de genives o càries abans que generin complicacions. En la majoria dels casos, amb una bona rutina i el tractament adequat, el mal alè té solució. Identificar-ne la causa és el primer pas per recuperar la confiança i parlar amb tranquil·litat.