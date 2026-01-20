Els trucs que utilitzen les persones més organitzades per tenir la casa ordenada

Les persones metòdiques i organitzades valoren que els espais on han de passar el temps estiguin nets i ordenats. Per això, les llars acostumen a ser un dels llocs on més temps inverteixen. Arribar a casa i que les sabates estiguin fora del sabater, la roba bruta a terra en lloc del seu cistell, o el llit per fer són alguns dels motius que poden fer canviar l'humor d'aquestes persones d'un moment per a l'altre. Un dels aspectes que tot just les caracteritzen són els trucs que utilitzen per tenir la casa ben impol·luta i sense coses pel mig.
La clau principal rau a deixar de posposar els moments d'ordenar i netejar i, sobretot, en el fet d'anar pas a pas. Aquests són alguns dels hàbits que et poden ajudar a ser una mica com ells.
1. Tot té el seu lloc
No hi ha llocs provisionals, tot té el seu lloc fix. Aquest hàbit evita el desordre i fa que trobar qualsevol cosa sigui ràpid i senzill, sense pèrdues de temps ni estrès innecessari. Quan tot té el seu lloc, mantenir l’ordre resulta molt més fàcil, ja que no cal pensar on guardar cada cosa, sinó simplement seguir una rutina establerta.
2. Endreçar una mica cada dia
No cal que sigui molta estona, només amb cinc o deu minuts al dia n'hi ha prou per evitar acumular tasques. Aquest petit gest diari afavoreix, a més, rutines saludables que no sols mantenen l'espai més organitzat, sinó que també alleugen la sensació d'estrès. Accions simples com deixar el llit recollit en aixecar-te o guardar la roba a l'armari contribueixen més del que sembla.
3. Ordenar per colors
Encara que sembli un consell estúpid, pot ser molt útil a l'hora de tenir un control de què tens i què no. Tot i que et pot semblar difícil d'executar si no ho has fet mai, aquesta tècnica t'ajudarà a invertir menys temps a buscar coses, sobretot si parlem de roba. Habitualment, aquest truc s'aplica en el cas de la roba, ja que si està per colors és més fàcil escollir què posar-nos i com combinar les diferents peces de roba. Tot i això, hi ha persones que també ordenen per colors altres objectes com els llibres.
4. Caixes d'emmagatzematge
Les caixes o cistelles són una aposta segura per mantenir l'ordre i no perdre cap objecte. El seu gran avantatge és la seva gran capacitat d'adaptabilitat, funcionen igual de bé en el saló com en la cuina per a posar en ordre el rebost. A més, existeix una enorme varietat de dissenys i mesures per encaixar amb la teva decoració.
5. No acumular
Les persones més organitzades tenen clar que acumular objectes innecessaris és un dels principals enemics de l’ordre. Per això, revisen amb freqüència el que tenen a casa i es desprenen del que ja no utilitzen, no els aporta valor o fa mesos que no toquen. Evitar l’acumulació no només allibera espai físic, sinó que també facilita la neteja, l’organització i la presa de decisions en el dia a dia.