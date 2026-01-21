És un habitual d'aquestes dates llevar-se i després d'apujar la persiana i obrir les cortines, trobar-se la finestra ben humida. Una reacció que si bé és natural, no deixa de molestar i obliga a emprar temps tornant-la a deixar ben neta. Però com la gran majoria de problemes, té solució, i a més, no cal gastar-se ni un euro.
Per aconseguir-ho cal utilitzar un producte que a priori, no té cap relació amb les finestres: el detergent o rentaplats. Segons explica el creador de contingut @criollo.germanico se n'ha de posar una quantitat moderada sobre un paper de cuina i fregar per tota la finestra. Això genera una fina capa a la finestra que dificulta que es generi humitat. Tal com ell explica, "no és una solució definitiva, però facilita les coses".
De fet, i a diferència d'altres remeis casolans que utilitzen productes diluïts en aigua, en aquest cas el detergent no s'ha d'esbandir. Per què? Doncs fer-ho trencaria la capa protectora que es forma sobre el vidre i anul·laria el seu efecte.
@criollo.germanico En invierno muchas ventanas se “sudan” ❄️ No siempre es que la casa esté mal. Muchas veces es condensación. 🧼 Truco simple: Una gota de lavaplatos en un trapo semi-seco → pásalo directamente por el vidrio. Eso crea una película fina que hace que el vapor no se pegue tan fácil. ⚠️ No es una solución definitiva. ✅ Pero ayuda bastante a reducir la humedad y a evitar moho, olor y estrés innecesario. Son esos detalles pequeños que aprendes viviendo aquí, no buscando en Google. Así es vivir en Alemania. 🇩🇪 #vivirenalemania #alemania #latinosenalemania #invierno #trucos ♬ Heat Waves - Instrumental - Glass Animals
Per què no és un remei definitiu?
Tal com s'ha explicat, tot i que aquest truc és un remei eficaç a curt termini, no soluciona per complet el problema de la humitat a casa. És a dir, utilitzar detergent per generar una capa protectora a les finestres redueix les gotes d'humitat a les finestres, però no acaba amb la condensació que es genera a casa. De fet, pot fer que les gotes traspassin a altres superfícies de l'habitatge, com per exemple parets, afavorint l'aparició de floridura.
En tot cas, la condensació que es genera a les cases és conseqüència del contrast entre les temperatures altes de l'exterior i les temperatures baixes de l'exterior i és habitual, sobretot a l'hivern. Per fer-hi front, la millor solució és mantenir una bona ventilació i reduir la humitat a partir d'un deshumidificador.