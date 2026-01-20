Aquests són els errors més comuns que et fan perdre diners cada any

Els diners mouen el món. I a vegades n'anem perdent sense saber exactament per què. El problema pot anar des d'una mala gestió de la nostra economia fins a petites despeses que no tenim en compte. Sigui com sigui, el World Economic Forum, una institució econòmica internacional, va publicar fa un grapat d'anys un article -que manté la vigència- citant vint-i-cinc coses que no s'han de fer amb els diners.
Els primers consells són bastant lògics. Per exemple, planificar les despeses amb un pressupost o adaptar l'estil de vida al nivell d'ingressos, sense gastar més diners dels ideals. El fòrum posa com a exemple controlar les vegades que es fan àpats fora de casa.
Les primeres prohibicions són particulars. No s'ha de canviar de cotxe cada quatre o vuit anys amb l'excusa que perdrà valor o de mòbil cada dos o tres anys. Més errades que cal evitar. No revisar anualment el preu que t'ofereixen els proveïdors d'electricitat, aigua o internet. Mai se sap quan pots trobar millors ofertes o aconseguir rebaixes de preu.
El World Economic Forum també fa referència a les famoses despeses formiga -aquelles petites però integrades a la rutina-. Segons el fòrum, no donar-los importància és un error tenint en compte tot el que sumen al cap d'un any. Fer el cafè al bar o comprar una ampolla d'aigua es consideren despeses formiga. En aquest sentit, es recomana anar revisant les subscripcions mensuals o anuals -el gimnàs, Netflix o l'antivirus- per tal d'anar cancelant aquelles que es deixin de fer servir.
Un dels darrers consells del fòrum és intentar aprendre cada any sobre economia. De forma autònoma o a través d'un assessor -opció recomanada-, tenir coneixement sobre com cal gestionar els diners farà que l'ús sigui més profitós.
Quants diners hauries de tenir estalviats?
Per conèixer quina és la dada exacta que garanteix tenir estabilitat i seguretat econòmica segons els ingressos i l'edat cal aplicar la fórmula Grenne. Aquesta fórmula es fa amb un càlcul senzill, només cal tenir en compte l'edat i el sou anual brut.
- Als 20 anys s'hauria de tenir almenys el 25% estalviat del salari brut anual.
- Als 30 anys s'hauria de tenir estalviat almenys un any del salari brut.
- Als 35 anys, dos anys del salari brut.
- Als 40 anys s'hauran estalviat tres cops el salari brut.
- Als 50 anys, cinc cops el salari brut.
- Als 60 anys, set cops el salari brut.
- Als 65 anys s'hauran acumulat almenys vuit cops el salari brut anual.