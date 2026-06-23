Lucia Garcia, millor nota de la selectivitat a Lleida: «L'esforç ha valgut la pena»

Lucia Garcia Gil, alumna de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre i veïna de Cubells, ha aconseguit la millor qualificació de la selectivitat de les comarques de Lleida amb un 9,60 de nota final. El seu resultat se situa també entre els millors registres de Catalunya.\r\n\r\nDesprés de mesos de preparació i esforç, Garcia assegura a Nació que “l’esforç ha valgut la pena” i es mostra satisfeta amb la feina feta durant aquest període. L’alumna també ha aconseguit la Matrícula d’Honor de batxillerat, un reconeixement al seu excel·lent expedient acadèmic.\r\n\r\nEl seu objectiu és començar ara una nova etapa universitària i estudiar Estudis Anglesos a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Amb la nota obtinguda, té marge suficient per accedir als estudis que vol.\r\n\r\nDurant la preparació de la selectivitat, Filosofia va ser l’assignatura que més li va costar i el seu principal repte. Tot i això, va aconseguir superar-lo amb èxit i va obtenir una qualificació de 10 en aquesta matèria.\r\n\r\nA casa de la Lucia estan molt contents pel seu resultat i per tot l’esforç que hi ha darrere d’aquesta fita. Ara, després de tanta dedicació, assegura que el seu principal objectiu és celebrar aquest gran èxit abans d’iniciar la seva nova etapa acadèmica.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nVida offline\r\nLaura Tallada, millor nota de la selectivitat a Catalunya: «El secret és la constància» Gerard Mira\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nCRÒNICA\r\n\r\nAl desert de la calor Àlvar Llobet i Sotelo\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n