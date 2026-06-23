23 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Societat

Lucia Garcia, millor nota de la selectivitat a Lleida: «L'esforç ha valgut la pena»

Alumna de l'IES Els Planells d'Artesa de Segre, ha aconseguit un 9,60

  • Lucia Garcia, millor nota de selectivitat a Lleida -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juny de 2026 a les 12:21
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 13:10

Lucia Garcia Gil, alumna de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre i veïna de Cubells, ha aconseguit la millor qualificació de la selectivitat de les comarques de Lleida amb un 9,60 de nota final. El seu resultat se situa també entre els millors registres de Catalunya.

Després de mesos de preparació i esforç, Garcia assegura a Nació que “l’esforç ha valgut la pena” i es mostra satisfeta amb la feina feta durant aquest període. L’alumna també ha aconseguit la Matrícula d’Honor de batxillerat, un reconeixement al seu excel·lent expedient acadèmic.

El seu objectiu és començar ara una nova etapa universitària i estudiar Estudis Anglesos a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Amb la nota obtinguda, té marge suficient per accedir als estudis que vol.

Durant la preparació de la selectivitat, Filosofia va ser l’assignatura que més li va costar i el seu principal repte. Tot i això, va aconseguir superar-lo amb èxit i va obtenir una qualificació de 10 en aquesta matèria.

A casa de la Lucia estan molt contents pel seu resultat i per tot l’esforç que hi ha darrere d’aquesta fita. Ara, després de tanta dedicació, assegura que el seu principal objectiu és celebrar aquest gran èxit abans d’iniciar la seva nova etapa acadèmica.

 

 

Escull Lleida com la teva font preferida de Google

Et pot interessar