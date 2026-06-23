Laura Tallada, millor nota de la selectivitat a Catalunya: «El secret és la constància»

Laura Tallada Fàbrega, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit un 9,9 a la selectivitat, la millor nota de les proves d'accés a la universitat de tot Catalunya. En conversa amb Nació des de Menorca, on ha anat a passar uns dies, assegura que sabia que havia tret un bon resultat a les proves, perquè va sortir-ne amb bones sensacions, però que ni de bon tros s'esperava aquest resultat: "Quan em va trucar la consellera per dir-m'ho no m'ho creia, estava sense paraules", apunta.
Tallada ara vol estudiar un Doble grau en traducció i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra (UPF): "És el que més m'agrada", assegura. A més, aprofitarà l'estiu per començar a aprendre xinès perquè vol començar a introduir-se en aquesta llengua, la qual desconeix a hores d'ara, abans de començar la seva vida universitària.
Obtenir un 9,9 a la selectivitat "no té una recepta màgica", tal com explica la brillant estudiant de Banyoles, però sí que requereix d'alguns elements. El més fonamental de tots, la constància: "Jo he estat estudiant des de primer de batxillerat. L'esforç constant és el que dona els resultats", assegura Tallada, que creu que deixar-ho tot per a l'últim moment mai és un bon auguri: "Amb només el mes que ens deixen per estudiar [és a dir, el darrer mes abans de la selectivitat] no n'hi ha prou", afegeix.
Els altres millors estudiants de la selectivitat
A la demarcació de Barcelona hi ha quatre estudiants que han aconseguit un 9,80.
- Martina Gutiérrez Roma, de l'Institut Vallès de Sabadell.
- Enric Sánchez Cañellas (de Sant Andre de la Barca), del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia.
- Tomás Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa.
- Joan Torrecillas Calderón (de Rubí), del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
A la demarcació de Tarragona un estudiant ha aconseguit un 9,70.
- Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus.
A la demarcació de Lleida una estudiant ha aconseguit un 9,60.
- Lucia Garcia Gil (Cubells), de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre.