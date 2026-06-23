La comarca més exitosa de la selectivitat: tres de les cinc millors notes de Catalunya

Els estudiants que els dies 9, 10 i 11 de juny van fer les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ja poden mirar els resultats a través del portal d'accés a la universitat per començar a intuir si poden entrar al grau o la carrera que volien. Laura Tallada Fàbrega, de l'INS Pere Alsius i Torrent, de Banyoles, ha aconseguit la nota més alta de tot Catalunya. Un 9,90 sobre 10.
Tallada s'ha coronat com la millor estudiant de les PAU, però quina ha estat la comarca on s'han obtingut les millors avaluacions de la selectivitat? La resposta és clara: el Vallès Occidental. Aquí es concentren tres dels cinc alumnes que han obtingut millors notes: Martina Gutiérrez Roma, de l'Institut Vallès de Sabadell; Tomás Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa; i Joan Torrecillas Calderón (de Rubí), del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. Tots tres han aconseguit un 9,8 a la selectivitat.
Com pots consultar les notes? Per accedir als resultats, només cal clicar en aquest enllaç. Un cop a dintre, caldrà introduir el DNI, NIE o passaport -indistintament- i recordar la contrasenya amb què l'alumne es va registrar al portal.
Així es calculen les notes de la selectivitat
Cal recordar que les notes considerades les més altes del país estan supeditades a la part comuna. Els estudiants, com saben, després han de sumar-se les notes de la part optativa per aconseguir arribar (amb la mitjana del Batxillerat) a la nota de tall per a accedir al grau que han demanat plaça. Aquesta és la resta de les millors notes de la selectivitat d'aquest any.
Un cop consultades, els dies 25, 26 i 29 de juny es podrà sol·licitar la revisió dels resultats per a tots aquells que vulguin debatre, discutir o saber per què han rebut aquesta nota. La preinscripció universitària es pot fer fins al 26 de juny, així que encara teniu temps.